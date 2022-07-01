聲生不息｜楊千嬅揀唱Wyman填詞代表作《可惜我是水瓶座》

無線與芒果TV聯手製作的音樂綜藝節目《聲生不息》，第11集是以入選《勁歌金曲》的作品為主題，楊千嬅揀選一曲曾入十大總選的代表作《可惜我是水瓶座》，這首歌由她的昔日好友黃偉文（Wyman）填詞，以往多集Wyman之名均在《聲生不息》的創作人名單上「被消失」，相信今次也不例外。



千嬅今次與毛不易合唱《可惜我是水瓶座》，她形容唱此曲就仿如走入時光隧道一樣，因為是陪著她成長的回憶，在挑選歌單時她才發覺自己有很多不同階段的作品，如今再唱卻有另一番感受。



在錄影期間千嬅被人拍下喝凍咖啡，千嬅笑說：「可能丁生嚴禁我凍飲的新聞太多，現場工作人員每次見我喝飲品，便會問我是否凍飲，其實有時是熱飲，不過多數是凍飲，因為長沙37度氣溫，我只是飲了幾啖而已，我都不明白為何次次被人影到喝凍飲，於是我的電話（丁生）又來，會囉囉唆唆、咿咿哦哦！」今次的作賽環節中，千嬅隊㨂唱草蜢的《失戀》，葉蒨文提議在這環節送禮物給觀眾，她還親自去選購熊公仔及他們親筆簽名的心意卡，十分有心思。《聲生不息》不經不覺播映已近尾聲，千嬅表示，雖然節目是作賽形式，但經過這段日子相處，大家建立了一份友情，無論是前輩或是新世代歌手，大家有互相推動能力，所以有些不捨。