聲生不息｜歐陽震華不要英文名 自稱是警察專業戶

最新一集的《聲生不息》以「港樂與我共此時」作主題，用作慶祝香港回歸25周年。其中節目邀請歐陽震華大談回歸感受，他表示見到有解放軍的車隊駛入香港，形容「我哋呢個仔出去流浪咁多年，爸爸媽媽終於嚟接我返屋企。最重要係我有真正身份，你問我咩人，我係中國，來自中國香港。無變嘅地方？我呢度冇變。」隨即指住自己的心口，以示自己愛國心一直未變。

棄用英文名Bobby 節目只播出他的訪問一小部份，網上有其完整版訪問，他在訪問開首向鏡頭表示：「我有一個小小要求，我想去掉我波比(Bobby)這個名字，因為我年紀大，不想要一個小孩名字。另外，我要一個中文名字就夠。」他著工作人員不要叫他做「Bobby」，應改口叫他做華仔、華哥，再待他年長一點時，大家可以叫他做「華叔」。他又自言接受今次訪問，不想「掉香港人的臉」，所以遇到自己不明的地方會叫暫停，讓他想想。