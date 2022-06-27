聲生不息｜歐陽震華不要英文名 自稱是警察專業戶

最新一集的《聲生不息》以「港樂與我共此時」作主題，用作慶祝香港回歸25周年。其中節目邀請歐陽震華大談回歸感受，他表示見到有解放軍的車隊駛入香港，形容「我哋呢個仔出去流浪咁多年，爸爸媽媽終於嚟接我返屋企。最重要係我有真正身份，你問我咩人，我係中國，來自中國香港。無變嘅地方？我呢度冇變。」隨即指住自己的心口，以示自己愛國心一直未變。
棄用英文名Bobby
節目只播出他的訪問一小部份，網上有其完整版訪問，他在訪問開首向鏡頭表示：「我有一個小小要求，我想去掉我波比(Bobby)這個名字，因為我年紀大，不想要一個小孩名字。另外，我要一個中文名字就夠。」他著工作人員不要叫他做「Bobby」，應改口叫他做華仔、華哥，再待他年長一點時，大家可以叫他做「華叔」。他又自言接受今次訪問，不想「掉香港人的臉」，所以遇到自己不明的地方會叫暫停，讓他想想。
自資開戲演老人家
歐陽震華提到自己拍過不少電視劇，但直至近年放慢腳步才欣賞自己的作品。他表示97年回歸之後，有大陸投資方找他，稱其形象健康，於是在99年他參演大陸劇集《上有老》，內容講述一家三代人住在一起，他認為這個題材很好，直到多年後才出現類似劇集《一屋老友記》。他稱老人家不可被忽略，笑言自己是老人家，所以有意投資拍攝一套相關題材的劇集。他又聲稱不想再演警察︰「香港應該要拍下呢啲，唔好成日叫我做警察，人哋睇落會問呢個警察未退休咩？」他表示自己演過政府很多部門的職員，就連律師都演過很多次，自言是「警察專業戶」。