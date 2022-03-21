聲生不息｜炎明熹北上隔離 隨時一唱成名為無綫生金蛋

無綫與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》班底炮製的音樂比賽節目《聲生不息》，將於月底錄影，預計4月24日播出。有指林二汶、許靖韻、糖妹、Supper Moment、吳業坤、谷婭溦、曾比特等將會參與節目，而《聲夢傳奇》冠軍炎明熹亦會現身，有報道指她已北上接受隔離，完成後將與一眾歌手出席27日的錄影。

日前網上流出《聲生不息》的錄影人員名單，節目主持為王祖藍、汪涵，男嘉賓有林子祥、李克勤、李健、毛不易、馬賽克樂隊、曾比特，而女嘉賓則有楊千嬅、葉倩文、周筆暢、李玟及炎明熹。根據《聲生不息》的報名海報，參賽者必須年滿18歲，年僅16歲的炎明熹本身不符合報名資格，但因為無綫是主辦單位，擁有最終決定權，所以炎明熹順利入圍。