聲生不息｜炎明熹北上隔離 隨時一唱成名為無綫生金蛋

無綫與芒果TV攜手合辦、聯同《我是歌手》班底炮製的音樂比賽節目《聲生不息》，將於月底錄影，預計4月24日播出。有指林二汶、許靖韻、糖妹、Supper Moment、吳業坤、谷婭溦、曾比特等將會參與節目，而《聲夢傳奇》冠軍炎明熹亦會現身，有報道指她已北上接受隔離，完成後將與一眾歌手出席27日的錄影。
日前網上流出《聲生不息》的錄影人員名單，節目主持為王祖藍、汪涵，男嘉賓有林子祥、李克勤、李健、毛不易、馬賽克樂隊、曾比特，而女嘉賓則有楊千嬅、葉倩文、周筆暢、李玟及炎明熹。根據《聲生不息》的報名海報，參賽者必須年滿18歲，年僅16歲的炎明熹本身不符合報名資格，但因為無綫是主辦單位，擁有最終決定權，所以炎明熹順利入圍。
天時地利人和
去年炎明熹被問到入圍《聲生不息》時，她坦言非常驚喜，表示可以借今次機會見爸爸媽媽，又賣口乖稱可以憑借今次機會增加在大陸的工作經驗。由於現時到大陸工作需要接受長達14日的酒店隔離及7日的醫學監察，令仍在求學的炎明熹難以動身。不過，政府因為第5波疫情，下令全港中小學、幼稚園提早放暑假至4月中，加上《聲生不息》又因為不同原因延後拍攝，成功令炎明熹可以在不用「走堂」下參與節目。
成無綫殺手鐧
無綫一直睇好炎明熹，曾志偉更形容她是梅艷芳的接班人，因此過去有不少大型節目，尤其是與大陸合作的直播演出，均會安排炎明熹現身獻聲。由於炎明熹今次與不少實力派歌手同台演出，隨時一鳴驚人在大陸爆紅，為無綫密密吸人仔。