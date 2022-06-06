聲生不息 | 炎明熹唱《心淡》原版和音「被失蹤」 楊千嬅唱鄭秀文作品

尋晚播出嘅《聲生不息》以「港樂與我的城市人生」為主題，但係選曲上其實冇咩太大關連。反而多個演出入面都有唔同細位成為亮點。

年紀最細嘅炎明熹要唱容祖兒經典之作《心淡》，16歲少女點唱出歌中慘情？於是製作組搵容祖兒本尊親自教路。到正式演唱前打出歌曲創作人名單，內地版本居然見唔到填詞人黃偉文（Wyman）個名。其實《聲生不息》之前都有演唱過Wyman嘅作品，備受討論嘅《單車》同樣係Wyman手筆，結果Wyman都係喺創作人名單上消失……

唔止填詞人名字唔見咗，《心淡》入面一句和音「說什麼再平反」同樣「被失蹤」，換來將「往後這半年間」唱兩次，有啲突兀。

尋晚仲有李玟唱《跳舞街》同張智霖唱佢最喜愛嘅陳百強作品《等》。

楊千嬅唱鄭秀文《如何掉眼淚》

全晚另一個焦點係楊千嬅選唱鄭秀文嘅《如何掉眼淚》。千嬅話揀呢首歌係因為想唱作曲人陳輝陽嘅歌，而且自己好多時會以眼淚宣洩情緒咁話。不過花生友唔係咁諗，因為當年楊千嬅出道時被指係「翻版鄭秀文」，甚至傳出鄭秀文轉會後，華星力捧楊千嬅上位取代，令二人不和之說甚囂塵上。但後來鄭秀文同楊千嬅先後加入寰亞成為同事，亦互相為對方個唱做嘉賓。至於網友對於楊千嬅版本嘅評價就好壞參半。係喇，呢首歌同樣係Wyman填詞，但係香港版創作人名單上，填詞人錯為作曲嘅陳輝陽，唔知Wyman點睇？

《挑戰》是亞視奧運主題曲

同一集出現嘅歌曲《挑戰》，填詞人潘偉源現身說法話係黃敏華「乘住奧運之勢，為祖國為香港選手打氣」。

其實呢首歌真正「身份」係1988年亞視嘅奧運主題曲，當時就無聽過「為祖國為香港選手打氣」呢個講法，更加唔似係亞視出身嘅黃敏華自己揀呢個題材嚟唱。原來1988年亞視播奧運都有故仔講，當年有間由TVB舊人所開嘅公司買下奧運轉播權，亞視扑鎚同呢間公司合作而成為香港區獨家播放奧運電視台。TVB認為亞視此舉違反早前嘅口頭承諾，入稟要求推翻但被判敗訴，告到去英國樞密院（即係而家終審法院）先判TVB勝訴，兩台之後達成共識，往後會一齊購入奧運同世界盃版權。

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