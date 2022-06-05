聲生不息｜炎明熹唱《心淡》獲容祖兒打氣兼隔空分享秘訣

《聲生不息》今晚播出兩小時版本，主題是「港樂與我的『城市人生』下半場」，今次克勤及千嬅隊將各自派出四位隊員進行四輪獨唱PK，兩位特邀嘉賓張智霖及王源則會選擇「勝算」最高時間出場演唱。

首輪出場的PK歌手是Gigi與毛不易（毛毛），能夠與「心儀」的毛毛老師合作，Gigi大表興奮，更大做「火星手勢」為自己打氣。對於人生閱歷尚淺的Gigi來說，要演繹容祖兒經典失戀情歌《心淡》自然有難度；不過向來萬千寵愛在一身的Gigi，開賽前竟獲得《心淡》本尊容祖兒視頻通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜，祖兒說：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。你不能太過害羞，你要放開來唱。（咬字）要咬得好實，又唔可以真係咬到硬晒，呢個先係最難。」祖兒更發揮搞笑本色，一邊解釋一邊張大嘴巴示範如何「咬字實得嚟又唔可以太硬」，令Gigi笑不攏嘴。被祖兒打開心扉的Gigi，坦言要她不害羞還是有點難度：「因為我比較慢熱。」