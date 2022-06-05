聲生不息｜炎明熹唱《心淡》獲容祖兒打氣兼隔空分享秘訣

《聲生不息》今晚播出兩小時版本，主題是「港樂與我的『城市人生』下半場」，今次克勤及千嬅隊將各自派出四位隊員進行四輪獨唱PK，兩位特邀嘉賓張智霖及王源則會選擇「勝算」最高時間出場演唱。
首輪出場的PK歌手是Gigi與毛不易（毛毛），能夠與「心儀」的毛毛老師合作，Gigi大表興奮，更大做「火星手勢」為自己打氣。對於人生閱歷尚淺的Gigi來說，要演繹容祖兒經典失戀情歌《心淡》自然有難度；不過向來萬千寵愛在一身的Gigi，開賽前竟獲得《心淡》本尊容祖兒視頻通話打氣兼親授演唱秘訣，令Gigi既驚且喜，祖兒說：「這首歌其實在鼓勵自己『我會忘記你』。你不能太過害羞，你要放開來唱。（咬字）要咬得好實，又唔可以真係咬到硬晒，呢個先係最難。」祖兒更發揮搞笑本色，一邊解釋一邊張大嘴巴示範如何「咬字實得嚟又唔可以太硬」，令Gigi笑不攏嘴。被祖兒打開心扉的Gigi，坦言要她不害羞還是有點難度：「因為我比較慢熱。」
炎明熹自揭小秘密
今集Gigi更自揭小秘密，原來她每次上台演唱歌曲前，均必虛心向老師請教秘訣及需注意的地方，並用心逐字逐句記低在列印出來的歌詞上。從Gigi展示給製作組的歌詞單可見，每張均布滿了Gigi密密麻麻的Notes，她受訪時補充：「我今日有mark低祖兒老師教嘅嘢，佢有提及咬字方面，其實咬字我都非常注重，因為我經常咬唔正。」
Gigi又謂，為了不打斷老師教授雅興，故每次mark料均會「快打旋風」。雖然賽前狂嗌「緊張」及「歌曲難度很高」，但Gigi演繹重新編曲的《心淡》時卻手到拿來，令張智霖、周筆暢及大批現場觀眾聽出耳油，忍不住跟著唱。Gigi獻唱完畢後，亦獲得楊千嬅、李健及張智霖等一致好評，張智霖謂：「太棒了！佢嘅唱功同感情投放，超乎佢年齡經歷。」