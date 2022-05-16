聲生不息｜炎明熹媽媽獻聲唱童謠 自揭落台爆哭盼與家人能常見面

做定準備怕泣不成聲

炎明熹今日在微博提到當時的表演細節，她表示在編曲的時候，希望媽媽可以唱一段童謠，沒想到大家都贊成她的想法，並提前讓她先聽媽媽的錄音，以免她在台上聽到媽媽的聲音之後會忍不住哭。她又指與劉惜君合唱完之後，自己又忍不住哭了出來。她說︰「還好我提前知道了，不然我真的是會唱不下來啊。」

炎明熹又表示︰「因為我跟爸爸媽媽不是從小就在一起生活的，不能每天都見面，所以每次見到他們都很開心，但是真的見到他們，我又會覺得非常失落，因為我又要計算我離開的日子。因為疫情的原因，爸爸媽媽要照顧爺爺奶奶和弟弟妹妹，我也要在學校上課，都不能請長假，時間總對不上，所以大概有3年時間沒能見到他們，真的是好想好想。」