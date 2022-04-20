聲生不息｜炎明熹拍片冧大陸觀眾 自揭愛發呆廚藝不精

無綫與芒果TV合辦的《聲生不息》將於下周日(24日)播出，16位歌手合唱羅文的經典歌《好歌獻給你》，而他們各人的一分鐘宣傳片近日亦在無綫陸續播出。觀乎今次參與節目的歌手名單，香港的炎明熹與曾比特，對大陸的觀眾而言似乎較生面口，幸而炎明熹過去獲無綫安排參與過不少大型節目，令她在大陸仍有一定的知名度。

炎明熹備受大陸網民關注

《聲生不息》的節目格式是香港歌手重新演繹粵語流行曲，加上林子祥、楊千嬅、李克勤及林曉峰又是大陸綜藝節目常客，所以自參與歌手名單曝光之後，在大陸微博的討論度一般，而大陸網民大多把焦點放在周筆暢及毛不易身上。香港歌手方面則以炎明熹的討論度最高，由於她年紀細，加上唱功了得，大陸網民頗期待她的演出。

炎明熹於去年7月開設微博，粉絲累積至今有3.9萬，相信節目播出後會更多。為了讓大陸觀眾深入認識，炎明熹在微博上載片段自我介紹，她在片中搞笑表示，不告訴大家知她有多重，但自己很愛唱歌、畫畫，還有煮飯。她說︰「但是煮得並不厲害，我平常最常做的事情應該是發呆，因為我一言不發就發呆。」之後又哼出她最近愛聽的歌曲，最後大聲說道︰「《聲生不息》我來了！」片段獲得不少網民讚好，更有不少人認為她將會成為鄧紫棋2.0。

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