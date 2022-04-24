聲生不息｜炎明熹獲學友譚校長一致看好 表演高分過楊千嬅

由無綫、芒果TV合辦《聲生不息》將於今晚播出。根據官方介紹，兩隊歌手每輪將進行一對一PK 賽，「金曲出品團」（即現場觀眾）將在每位歌手出場前，根據各人獻唱歌曲賦予期待值，每輪勝出歌手將獲得該輪所有觀眾給出的期待值，經過八輪PK 賽，全場累積期待值更高隊伍，將成為本集獲勝隊伍。

從網上流出的片段所見，曾比特（Mike）及炎明熹（Gigi）憑藉出色表現成功突圍，Mike 更憑《初戀》勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一」金曲，並成為首集首位入圍港樂時代唱片的歌手。Gigi獻唱《蜚蜚》獲製作組讚為「TVB 的驕傲」，坐在後台的李克勤亦忍不住開口讚嘆謂：「真假音用得蠻好」，而且她的分數更高過楊千嬅及周筆暢，名列第三。無綫為了幫Gigi造勢，更特意安排張學友、譚詠麟、莫文蔚拍片給她高度評價，力證Gigi的實力備受認可。

炎明熹學千嬅心口有個勇字

由於節目是合辦形式，當然為了迎合大陸觀眾口味，節目大部份時間都是以普通話為主，但仍有不少見到炎明熹等在節目中以廣東話上陣。Gigi用普通話表示自己是其中一位代表香港新生代的歌手，她希望讓大家聽到一些新的港樂作品，令大家可以了解到屬於她年代的音樂，而她出場時則用廣東話自我介紹︰「大家好！我係炎明熹，係香港回歸祖國後，長大嘅年輕人。今次係我第一次企喺咁大嘅舞台上唱歌。」

另外，她又以廣東話拍片表示做任何事都需要勇氣，「雖然我上台唔係上咗好多次，多多少少面對一啲人同事，都需要將個勇字擺喺心到，好似千嬅老師成日講嘅『我心口得個勇字』」。