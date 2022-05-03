聲生不息｜炎明熹與家人團聚勁感觸 參加比賽獲爺爺支持

談到出演《聲生不息》後屢獲好評，Gigi坦言沒有想過迴響這麼大：「非常多謝大家，我會繼續努力。啲數字係咁升，真係有啲『驚變』我！（估計想講嚇親）」之後Gigi談到與前輩李克勤由主理人變成對手時，她再拋出「火星金句」：「左邊係手，右邊都係手，所以心情好複雜！(主持：左邊係克勤？右邊係你？）男左女右，咁就啱喇。」

相隔2年與家人團聚

對於相隔2年後終再有機會與家人重聚，Gigi坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」感性的Gigi又指今次再與家人離別時，感覺是百感交集：「本身諗住走唔會好似以前咁，因為我已經長大咗，但估唔到我仲係不斷咁滴淚。」

談到日前在其網上直播驚喜亮相的8歲妹妹，Gigi笑言自覺與妹妹長得很相像，並自爆自己也傻傻分不清自己與妹妹：「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟架喎，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯咗，真心覺得好尷尬！」Gigi參與《聲生不息》，家人當然全力支持，就連年屆90歲的爺爺，亦有捧場兼給予意見，她說：「佢有提醒我唱歌時個嘴打得唔夠開，爺爺以前喺戲班做，識得拉二胡同埋打鼓，佢咁留意我嘅演出，我覺得好感動。」