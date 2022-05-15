聲生不息| 炎明熹與抗疫護士母親「合唱」《念親恩》

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》於今日（15/5）播出第四集。男、女子兩隊按製作組安排交換一名組員，最終近日人氣急升的曾比特成「搶手貨」，以極高票數過檔女子隊，過檔男子隊的則為李玟。兩隊並改名為克勤隊及千嬅隊，各自派出三組歌手，獻唱圍繞愛情、親情、友情等不同愛的故事。

全晚最精彩對決，絕對是李克勤與炎明熹(Gigi)的師徒對決。自參與節目後在內地人氣急升的 Gigi，短短三個星期微博粉絲人數已由原本的 6 萬遞增至逾 33.4 萬。與家人分隔兩地的 Gigi，坦言選唱《念親恩》是有覺親情也是「愛的一種」，第三次站在《聲生》舞台上的 Gigi，與內地歌手劉惜君合唱《念親恩》時毫不怯場，表現相當穩定。