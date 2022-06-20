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娛樂
2022-06-20 18:31:51

聲生不息｜炎明熹變逃學威龍？ Gigi開live揭上堂要靠同學仔幫手

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炎明熹日前深夜開直播，表示很想念香港的粉絲。

炎明熹(Gigi)憑住《聲生不息》在大陸爆紅，由於要照顧觀眾，所以她更新微博的速度比IG更頻密。不過，Gigi沒有遺忘香港的粉絲，日前在IG與大家分享近況，當時已近深夜，但Gigi表示工作仍未完成，並稱連下午叫的壽司還未食，於是她邊食邊直播。網民擔心壽司放了一段時間會變壞，但她表示吃下去沒有異味，所以繼續食。

每日靠視像上堂

Gigi表示很掛念大家，預告自己快將回來香港及推出新歌，但對於歸期則大賣關子。在直播期間，她取出梳子大搞爛gag︰「我為呢把梳改咗個名叫Lily，因為(諧音)SorlySorly！』」網民隨即留下無奈表情。有網民留言表示擔心她會荒廢學業，她自言每日都有返學，形式是視像上堂，「大家返學時間，我都係返學，我兩個朋友為我拎住iPad走來走去，我放學就會再去工作。」

After Class有望合體

對於網民提到《聲夢傳奇》經常不齊人，Gigi稱很快便會合體，之後鍾柔美加入直播，Yumi表示很想念對方，問Gigi何時回來，感慨After Class經常三缺一，Gigi即謂︰「你哋心裡面有我就得㗎喇！我會陪伴你哋到永遠。」早前流出的回歸騷上有炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文的名字，Gigi或會下周返港，加上七、八月是學校考試季節，相信她亦要回港準備。

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