聲生不息｜ 王祖藍義務做主持兼監製 為節目舉家搬長沙

由TVB與芒果TV合辦的節目《聲生不息》正在熱播中，節目除咗搵嚟多位香港及內地殿堂級歌手與新生代歌手參與之外，仲有何炅及王祖藍擔任主持，節目播出以來引起香港及內地網民熱烈討論。近年王祖藍選擇北上發展，參與唔少綜藝節目拍攝，撈得風生水起。近日佢接受內地電台訪問指佢除咗係《聲生不息》主持之外，仲兼任節目監製一職，而且兩項工作都係義務冇錢收。

王祖藍認義務做《聲生不息》

近日王祖藍內地電台訪問，期間就講到有傳聞指佢係義務做《聲生不息》，而佢就直認有關傳聞，並話佢好感恩有呢個咁難得嘅機會，因為可以兩地一齊宣傳港樂，佢覺得咁樣比酬勞更加重要。之後佢就話為咗感謝佢哋同TVB合作做呢件事，為咗全國人民嘅港樂情、兩岸交流及新生代歌手嘅交流，佢就話唔使酬勞，佢感謝大家，而佢亦相信回報係全國人民都可以感受到港樂。另外，王祖藍仲話《聲生不息》只係兩地合作發展嘅第一步，嚟緊會有唔少殿堂級歌手陸續登場。

除此之外，王祖藍提到佢為咗方便拍攝《聲生不息》及另一節目《爸爸當家》，所以佢舉家由上海搬到長沙。呢幾個月除咗拍節目之外，佢哋一家人都有唔少親子活動，例如去坐地鐵、放風箏及去博物館等等，同小朋友一齊感受長沙嘅風土人情。

王祖藍

王祖藍微博

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