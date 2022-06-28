聲生不息｜糖妹與炎明熹安崎合唱《我的驕傲》 網民：期待你在内地更多的演出

由TVB與芒果TV合辦的節目《聲生不息》正在熱播中，節目搵嚟多位香港及內地殿堂級歌手與新生代歌手參與，噚晚（26日）播出最新一集以「港樂與我共此時」為主題，仲有譚詠麟及糖妹（黃山怡）做表演嘉賓。

喺《聲生不息》最新一集中，節目採用「中港歌手合作舞台」形式，當中包括由炎明熹、安崎及糖妹合唱嘅《我的驕傲》。喺表演中三人均穿上白色服飾上陣，一開始就鬥飈高音，然後中段三重唱，令人聽出耳油。之後，劉惜君仲話糖妹係「Mini陳慧嫻」，聲音同外貌都同陳慧嫻有幾分相似。除咗得到郭偉亮（Eric Kwok）、黃宗澤及資深音樂人許愿轉發分享給讚賞之外，唔少網民都紛紛留言大讚糖妹唱得好好，例如「唱得好，長得美」、「好好聽！糖妹好可愛！」、「唱得好好啊！~期待你在内地更多的演出~」、「糖妹的聲音好好聽！」、「糖妹唱的太好了！！！好棒啊！」及「糖妹的舞台很棒呀，你就是我們的驕傲，會永遠支持你的，加油」等等。

以組合「糖兄妹」身份出道

現年34歲嘅糖妹，喺2008年與糖兄以組合「糖兄妹」身份出道，二人喺頒獎禮上獲得多個新人新人獎項，但可惜組合只維持6年，喺2014年推出EP《動起來》後便甚少公開露面，而糖妹就話佢哋唔係拆夥。近年，糖妹除咗歌唱事業之外，佢亦有拍攝劇集、電影及主持等多線發展，好似嚟緊TVB《童時愛上你》亦有佢嘅演出。

糖妹努力工作，默默搵錢嘅原因係由於爸爸已經退休，媽媽就係家庭主婦，而佢亦喺長女嘅關係，所以佢一個人孭起成頭家，兼供養細佢11年嘅細佬去英國讀書，實現佢去外國讀心理學嘅心願。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載