聲生不息｜與林子祥合唱《單車》後相擁 曾比特憶亡父爆喊

阿Lam在節目中表示，「Mike唱這首歌真的好大膽，好厲害，因為揀選了這首歌之後，我才知道他的爸爸已經不在了。」這次意想不到的合唱，對兩人意義重大。Mike直言跟前輩合唱，由於起初不太熟稔，既緊張又大壓力，綵排時動作生硬，節目組特地安排一個多小時讓他倆聊天，「過程中我們都敞開心扉談及了很多有關家庭的事情。這次對話讓我們更認識和了解對方，在往後的綵排中我們變得更加有默契。看到前輩就如看到我的爸爸，他一直帶領着我，演出後眼淚瞬間流下，是一次十分難忘的經歷。」