聲生不息｜與林子祥合唱《單車》後相擁 曾比特憶亡父爆喊

《聲生不息》於昨晚(1日)播放第二集，憑節目人氣急升的Mike曾比特與前輩林子祥合唱陳奕迅的《單車》，這對台上「父子兵」感動獻聲，不但台下觀眾聽到眼濕濕，楊千嬅更是哭成淚人。
阿Lam在節目中表示，「Mike唱這首歌真的好大膽，好厲害，因為揀選了這首歌之後，我才知道他的爸爸已經不在了。」這次意想不到的合唱，對兩人意義重大。Mike直言跟前輩合唱，由於起初不太熟稔，既緊張又大壓力，綵排時動作生硬，節目組特地安排一個多小時讓他倆聊天，「過程中我們都敞開心扉談及了很多有關家庭的事情。這次對話讓我們更認識和了解對方，在往後的綵排中我們變得更加有默契。看到前輩就如看到我的爸爸，他一直帶領着我，演出後眼淚瞬間流下，是一次十分難忘的經歷。」
阿Lam內疚未有多陪伴兒子
阿Lam自爆因工作忙碌，未能的在兒子林德信青春期時，抽時間多作陪伴，對此感內疚。而自小喪父的Mike就在合唱後擁抱阿Lam，他坦言，「這擁抱令很多東西都釋懷，勾起很多想跟爸爸做卻無辦法實現的事情，包括很多回憶和遺憾。突然間情緒就控制不到。」當被上一次跟爸爸擁抱是什麼時候，Mike表示好像都沒有，因為爸爸在他小時候已經離開了。片段播出以後，「單車聽哭了」這個搜尋關鍵詞，隨即登上微博熱搜，成網絡熱話！