聲生不息︱Chantel唔怯面對祖兒Fiona 衛蘭靠表演《女神》呼喚老友欣宜

TVB今晚8時播出的一集《聲生不息‧大灣區季》，主題為「我最喜愛的香港頒獎典禮獲獎歌曲」，容祖兒(Joey)、衛蘭、薛凱琪(Fiona)及姚焯菲(Chantel)獻唱欣宜的《女神》，舞台開始之前，大會播放了欣宜與亡母沈殿霞，在2007年《萬千星輝頒獎典禮》的珍貴同台片段，阿姐全程還與好友肥姐耳語，場面感人。
現年18歲的Chantel，穿上閃片貼身半透視拖尾晚裝，在油畫風格的華麗舞台及拍攝效果的襯托之下，仙氣滿溢；面對3位經驗豐富的前輩，Chantel全程零怯場之餘，又不時展現招牌甜美笑容，甚有大將之風，事後Chantel機靈地以夏天、秋天及冬天形Joey、Fiona及衛蘭，並笑言：「女隊的成員都很喜歡笑，這次合作非常愉快。」
與《女神》原唱欣宜份屬好友的衛蘭，分享唱後感時，坦言已很久沒見過對方，並感性謂：「我們都很想她，希望透過這個表演呼喚她，(希望)她看到會很開心。」隊長Joey亦難得一本正經地表示，自己能在樂壇走到今天絕非易事：「也付出了廿多年的努力，有經歷過被批判，但我跟自己說要堅強，非常感謝所有的經歷，包括好的、不好的，讓我變得更自信、更了解自己，變得更好。」向來坦白的Joey，在獻唱《小玩意》時，更坦言對婚姻偶有憧憬：「多多少少夜闌人靜時都會諗吓嘅，細細個聽呢首歌，我真係每一句都會幻想個畫面。」