聲生不息︱Chantel唔怯面對祖兒Fiona 衛蘭靠表演《女神》呼喚老友欣宜

TVB今晚8時播出的一集《聲生不息‧大灣區季》，主題為「我最喜愛的香港頒獎典禮獲獎歌曲」，容祖兒(Joey)、衛蘭、薛凱琪(Fiona)及姚焯菲(Chantel)獻唱欣宜的《女神》，舞台開始之前，大會播放了欣宜與亡母沈殿霞，在2007年《萬千星輝頒獎典禮》的珍貴同台片段，阿姐全程還與好友肥姐耳語，場面感人。

現年18歲的Chantel，穿上閃片貼身半透視拖尾晚裝，在油畫風格的華麗舞台及拍攝效果的襯托之下，仙氣滿溢；面對3位經驗豐富的前輩，Chantel全程零怯場之餘，又不時展現招牌甜美笑容，甚有大將之風，事後Chantel機靈地以夏天、秋天及冬天形Joey、Fiona及衛蘭，並笑言：「女隊的成員都很喜歡笑，這次合作非常愉快。」