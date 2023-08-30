聲生不息2｜網傳演出名單姜濤有份 大陸網民︰他能上內地節目？

《聲生不息．港樂季》是中國芒果TV與無綫聯合製作，節目更捧紅了炎明熹及曾比特。有指最新一輯《聲生不息．港樂季》快將開拍，網上流出參與名單及嘉賓陣容。有傳林憶蓮、謝霆鋒、容祖兒、鄧紫棋、黃綺珊及周深將會參與錄影，但沒想到姜濤亦在名單之上。不少網民看過之後，也忍不坐笑，認為編寫名單的人亂來，完全不知道無綫跟ViuTV的關係。

受爭議的香港頂流？

大陸綜藝節目過去不時會先流出名單，引來網民討論，名單中過去有一半都是「流料」。今次《聲生不息2》亦不例外，加入姜濤引來大家關注。根據網上流出的名單，共邀請10位歌手，他們各有名銜，如林憶蓮是「久未出山的家族大姐」，鄧紫棋是「真香港大熱歌手」、「粵語歌專業戶」則是容祖兒等等。姜濤則出現在「受爭議的香港頂流」。

大陸網民唔信名單

有網民認為鄧紫棋現已是華語樂壇小天后，用「真香港大熱歌手」去形容是不可能，並謂編寫的人借姜濤的名字在抄作。有網民留言說︰「姜濤能上內地節目？連TVB都不能上」、「ViuTV出身的藝人會參加tvb的節目？哈哈哈。當年環球跟TVB不和，旗下歌手全部不出席勁歌金曲頒獎典禮不參加tvb的節目還歷歷在目呢。」、「姜濤在香港並不受爭議」、「如果沒有姜濤，我會信這個名單。」