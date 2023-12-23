聲生不息3｜古巨基致敬張國榮獻唱《當年情》 講山東話被考起搞到黐脷筋

大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的《聲生不息 家年華》壓軸篇，歌手陣容鼎盛，12位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、周深、宋亞軒，張淇及毛阿敏以特邀歌手亮相，透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。

明晚（24日）一集，由何炅擔任現場主持，胡彥斌、毛阿敏合唱《相思》打開序幕。韓紅表示很久沒有參加節目，所以顯得有點不自在。她透露從18歲起身旁的毛阿敏，就是自己的偶像，所以很榮幸跟她同台表演，不過轉頭韓紅又爆偶像喜歡送人東西的小秘密，她鬼馬的說︰「我說毛姐的一個故事，她的衣服掛在後台時，假如有人說『你的衣服好漂亮』，她就會叫人表演完之後拿走，非常大方。」