熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-23 23:00:39

聲生不息3｜古巨基致敬張國榮獻唱《當年情》 講山東話被考起搞到黐脷筋

分享：
聲生不息3｜古巨基致敬張國榮獻唱《當年情》 講山東話被考起搞到黐脷筋

古巨基被要求用山東話介紹下輪出場歌手。

大型音樂節目《聲生不息》來到第三季的《聲生不息 家年華》壓軸篇，歌手陣容鼎盛，12位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、周深、宋亞軒，張淇及毛阿敏以特邀歌手亮相，透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。 

明晚（24日）一集，由何炅擔任現場主持，胡彥斌、毛阿敏合唱《相思》打開序幕。韓紅表示很久沒有參加節目，所以顯得有點不自在。她透露從18歲起身旁的毛阿敏，就是自己的偶像，所以很榮幸跟她同台表演，不過轉頭韓紅又爆偶像喜歡送人東西的小秘密，她鬼馬的說︰「我說毛姐的一個故事，她的衣服掛在後台時，假如有人說『你的衣服好漂亮』，她就會叫人表演完之後拿走，非常大方。」 

 

古巨基、陳楚生以粵語獻唱《當年情》。

古巨基、陳楚生以粵語獻唱《當年情》。

今集古巨基（基仔）繼上集穿上Mark哥褸唱出《上海灘》後，今集向哥哥張國榮致敬，再以廣東話獻唱《英雄本色》主題曲《當年情》，同台合唱的還有歌手陳楚生。唱歌自然難不到基仔，不過接下來主持分別要求陳楚生以廣東話、基仔以山東話介紹下一位出場歌手。基仔聽到要求時先時目瞪口呆，慌忙向身邊祖籍山東的宋亞軒求救。初學山東話的基仔起先像在講「外星話」，自己都忍不住笑，令台下觀眾及幕後的其他歌手更是大笑。山東話的捲舌音及喉音搞到基仔唸起來，有點像黐脷筋，甩甩漏漏才勉強完成，何炅最後忍不住補上一句︰「我已經完全忘了古巨基原來的聲音，開闢了一個新頻道。」

Ad Block
毛阿敏跟韓紅惺惺相惜。 王心凌、汪蘇瀧合唱《老人與海》。 宋亞軒
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受