聲生不息4｜衛蘭首次參與內地綜藝引發笑料 揀唱《命硬》原稿版挑戰初舞台

《聲生不息‧大灣區》是系列繼「港樂季」、「寶島季」、「家年華季」後的第四季節目，未開播已在網上傳出不少歌手名單，節目終於在11月29日開播，今季參演歌手名單包括譚詠麟、陳慧嫻、周慧敏、容祖兒、陳小春、古巨基、薛凱琪及衛蘭（Janice）等，陣容強勁。

首次踏上《聲生不息》舞台的衛蘭，這次亦是她首度參加內地綜藝，鬼妹仔傻大姐性格在節目中引起注意，「港普」更引發連串笑料；而Janice揀選了2005年經典廣東歌《命硬》的原稿版《她整晚在寫信》，這首歌曾經在她初入行時遇上，但當時無緣唱出，直至2020年才重新錄音，終於收錄在Janice的專輯內，今次更可以成為《聲生不息4》的初舞台演出，可謂別具意義。