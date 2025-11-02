聲秀決賽｜8強決賽首輪歌單公開 胡子貝甄敏芳周智敏繼續穩佔「狂撐學員」頭三甲

冠軍得主將可以獨得10萬元獎金！決賽除有7大重量級專業評審（排名不分先後）：陳潔靈、郭偉亮Eric Kwok、陳奐仁、舒文、周錫漢、Johnny Yim、雷有輝，並依然設有KOL及DJ 評審團評分，確保誕生最公平賽果。今晚將分兩回合進行比賽，8強先於首輪輪流獻唱自選廣東歌，之後綜合所有得分最高分兩名學員，將晉身決賽進行1對1單挑；今晚除會誕生冠亞季軍，還有「歡眾熱選聲秀大奬」。

《聲秀》8強（排名不分先後）：甄敏芳Jenny、蕭凱恩Michelle、胡子貝Matt、周智敏Emily、林潔心Bibi、穎喬Ziva、馮熙燮Ryan、柯雨霏Ophelia今晚（2日）將雲集電視廣播城一廠，於晚上八點在《聲秀決賽 終極聲戰》中一決高下、爭奪《聲秀》冠軍殊榮，屆時翡翠台將全程直擊盛事。

另為時約兩星期的「狂撐學員‧狂Loop純享」活動，將於今日下午6時截止，屆時8位學員的累積播放次數將直接影響今晚決賽總積分及排名；截止昨晚（1日）為止，活動頭三甲位置依然是胡子貝、甄敏芳及周智敏。

另大會今早還率先曝光了《聲秀》8強的首輪競賽廣東歌歌單（排名不分先後）：《無盡》胡子貝Matt、《愛與痛的邊緣》甄敏芳Jenny、《隆重登場》周智敏Emily、《小心地滑》馮熙燮Ryan、《荊棘海》（柯雨霏Ophelia）、《李香蘭》（蕭凱恩Michelle）、《Taxi》（穎喬Ziva）、《今天終於一人回家》（林潔心Bibi）。觀乎8首決賽參賽歌，不是夠晒經典就是夠晒難。