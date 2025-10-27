聲秀︱穎喬Ziva跪地獻唱征服評審 布子殷8強止步感激導師譚耀文

今集搶焦位落在同樣「後勁凌厲」的布子與Ziva對決，Ziva憑藉甜美外貌和弗爆身形、加上唱歌跳舞樣樣精通，爆發力不容忽視。Ziva今次突破「搖滾」狂野框框，並成功克服失聲障礙、甜美演繹《3AM》；中後段部分更一度唱至跪地，陳潔靈大讚Ziva「全All in」：「恭喜Ziva，你嘅設計好好、你嘅groove好好，你All in 得嚟唔係淨係唱呢首歌，你成個身體All in、你嘅頭髮All in、你膝頭哥都All in埋，全部All in，你真係做得好好。」

至於出名「靚聲」的布子，則以一身全白長裙演唱《風的形狀》，清澈的聲線、配以感覺猶如在半空中自由滑翔的高音，同樣獲得評審好評。雖然8強止步、但布子並未因此氣餒、反而感激《聲秀》這個舞台：「我一路都覺得自己冇失去咗啲乜嘢，我一路覺得自己賺咗，我由海選行到依家，其實每一步都係成長、每一步都係吸收，好多謝評審對我嘅評語教咗我好多嘢，好多謝譚哥(導師譚耀文)幫咗我好多，無論台風上、演繹上，又或者心理上都幫咗我好多。」譚耀文亦真誠勉勵布子：「大家都見證到你一路嘅進步、唱歌你嘅range係好闊嘅……冇辦法啦人生就係咁，今日唔代表你係完結，You are the best。」