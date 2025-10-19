聲秀︱蕭凱恩 穎喬病住比賽超水準 譚耀文浪子打扮獲Miss Chan Chan加分

TVB音樂選秀節目《聲秀》轉眼來到準決賽階段，今晚8時翡翠台播出的一集，成功躋身準決賽舞台的9位學員，在第一個回合面對的挑戰主題為「突破」，每位學員必須跳出comfort zone，選擇平時較少呈現的風格或演繹方式演出，第一回合最高分學員可直接晉級決賽；其餘8位學員則要進行第二回合的「必殺歌」一對一battle。兩個回合結束後，將有4位學員落入危險區；之後5位評審、製作組特邀的KOL及DJ評審團將投票選出心水學員，最終得票最低的1位學員將離開《聲秀》舞台、無緣決賽。

今集比賽驚喜不斷，第一位亮點演出者，絕對是病到失晒聲但依然狀態大勇、兼且唱出與平時截然不同曲風的胡鴻鈞(Hubert)組穎喬(Ziva)。予人感覺rock到爆的Ziva，今個回合轉玩深情tone獻唱《驗傷》，卻出乎意料地爆出了驚人的感染力，獲Miss Chan Chan連說兩次「我好鍾意你」：「一聽你把聲，我就聽到你把聲係病咗，通常歌手遇到呢啲問題，我係會更加欣賞佢，呢個反而會enhance咗你唱歌嘅經歷。」雷有輝：「直情穿透咗我個心」周錫漢：「你嘅Low range好吸引，可以繼續explore。」

同樣備受病患困擾的學員、還有向來表現穩定的蕭凱恩(Michelle)，據Michelle台上透露 ，她在正式演出前一日、仍發燒至103度，但難得導師譚耀文依然對她充滿信任及信心：「我唔擔心，佢鬥志好強。」Michelle選擇的突破是以jazz tone唱出充滿法國風情的《粉紅色的一生》，期間更獲譚耀文落場伴舞打氣，畫面充滿愛。Miss Chan Chan事後笑言阿譚是其中一樣加分重要元素：「其中有一分我係俾譚耀文嘅，佢頂帽同長褸好係法國浪子。」之後再大讚Michelle：「聲音做得好好」、「你好聰明、好Artistic，前途無可限量。」Randy :「佢真係突破到，我覺得個設計好有趣。」