聲秀｜16強《聲秀》學員再合體 12.17麥花臣場館開畢業演唱會

《聲秀》的16強學員馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、張津銘、徐惠晴、布子殷、陸卓謙、冼奕瑜、胡港豐、司徒泆、陳卓怡、林潔心、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩和穎喬，今天(15日)一起出席在荃灣荃新天地二期舉行的「《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會」記者會，吸引了過百粉絲到場舉起橫幅和燈牌支持自己的偶像。聲秀畢業演唱會將於12月17日晚在旺角麥花臣場館舉行，票價分別為$980及$680兩種，於11月17日上午10時在CAST Ticketing公開發售。

由今年7月開始啟播的大型歌唱選秀節目《聲秀》，聲勢浩大引起全城矚目關注，在多位實力派星級歌手導師帶領下，一眾學員歷經多番自我突破，終於在決賽《終極聲戰》決出最終三甲馮熙燮、柯雨霏和胡子貝。如今這場音樂成長之旅即將邁向下一個嶄新起點，聲秀家族最後16強學員將再次聚首一堂，重溫首首動人《聲秀》參賽作品，向比賽期間一直守望彼此成長的眾歌手導師傳遞真摯感謝，攜手呈獻世代傳承、新秀啟航的感動舞台！