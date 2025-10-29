聲秀8強上水廣場拉票 馮熙燮成現場觀眾最撐學員

無綫話題歌唱選秀節目《聲秀》，進入最後階段，剛播出一集終於誕生終極8強，今個周日8人將在決賽《聲秀決賽 終極聲戰》中，爭奪三甲殊榮。今日8強學員甄敏芳、蕭凱恩、胡子貝、周智敏、林潔心、穎喬、馮熙燮及柯雨霏，於上水廣場集合，為決賽預熱及進行拉票，更獲《聲夢傳奇》師兄師姐冼靖峰、孫漢霖和林沚羿撐場打氣，場面熱鬧。

《聲秀》戰況激烈，一眾網民亦緊貼賽事，熱烈討論學員表現，以及競猜冠軍誰屬。因此在上水廣場活動現場，大批fans帶同手牌，支持自己心儀的學員。當司儀陳懿德介紹決賽詳情後，8強學員逐一上台，向現場樂迷打招呼，並對今天拉票活動增設的「現場觀眾最撐學員」獎以及節目中的「觀眾熱選聲秀大獎」為自己拉票。