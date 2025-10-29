聲秀8強上水廣場拉票 馮熙燮成現場觀眾最撐學員

無綫話題歌唱選秀節目《聲秀》，進入最後階段，剛播出一集終於誕生終極8強，今個周日8人將在決賽《聲秀決賽 終極聲戰》中，爭奪三甲殊榮。今日8強學員甄敏芳、蕭凱恩、胡子貝、周智敏、林潔心、穎喬、馮熙燮及柯雨霏，於上水廣場集合，為決賽預熱及進行拉票，更獲《聲夢傳奇》師兄師姐冼靖峰、孫漢霖和林沚羿撐場打氣，場面熱鬧。
《聲秀》戰況激烈，一眾網民亦緊貼賽事，熱烈討論學員表現，以及競猜冠軍誰屬。因此在上水廣場活動現場，大批fans帶同手牌，支持自己心儀的學員。當司儀陳懿德介紹決賽詳情後，8強學員逐一上台，向現場樂迷打招呼，並對今天拉票活動增設的「現場觀眾最撐學員」獎以及節目中的「觀眾熱選聲秀大獎」為自己拉票。
冼靖峰 孫漢霖 林沚羿現身打氣
拉票完畢後，《聲秀》學員輪流向現場觀眾，送上比賽時曾經表唱過的歌，大騷歌唱實力，將現場氣氛推至高峰。而《聲夢》師兄師姐冼靖峰、孫漢霖和林沚羿等亦出場，於台上向一眾學員傳授比賽心得，3人鼓勵8位盡全力做好自己，捉緊機會享受舞台便可。他們又投票選出「師兄師姐最撐學員 」，過程中3人均狀甚苦惱，因為8位的表現都十分優秀，各有特點。活動同時邀請現場觀眾投選「現場觀眾最撐學員」，最後由馮熙燮得最高票數當選，獲即場頒發獎項，馮熙燮大感驚喜，感謝觀眾的喜愛和支持。
活動尾聲，難得8強聚首，眾人趁機連同3位師兄師姐和無綫高層拍攝大合照，為強勢陣容記下寶貴一刻。隨著《聲秀》各參賽者越唱越強、接連創下破紀錄高分，11月2日(周日)舉行的總決賽勢，必火花四濺，精彩絕倫。