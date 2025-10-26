聲秀9強選手卓爾廣場展唱功 逾百樂迷現身打氣迫爆商場

TVB音樂選秀節目《聲秀》，賽事進入白熱化階段，近日正式選出9強選手。今日他們一起到屯門出席《卓爾廣場・新聲Music Live》。9強選手於活動中大展歌喉，《聲夢》師兄師姐何晉樂(Rock)及潘靜文(Sherman)更驚喜現身，現場吸引了眾多樂迷前來支持。
是日活動聚集大批樂迷及fans駐足欣賞，不少觀眾更拿起手機拍攝及即場打卡，場內氣氛熱烈，活動先由Rock率先登場，以個人單曲《無證騎士》及《留低鎖匙》為演出揭開序幕，而師姐Sherman亦跟隨其後，分別以《嘉賓》及個人派台作品《傷魚座》展現實力唱功。兩人又與九強師弟妹一同合照，撐場打氣，送上支持。
其後《聲秀》9強歌手，包括林潔心(Bibi)、甄敏芳(Jenny)、穎喬(Ziva)、馮熙燮(Ryan)、蕭凱恩(Michelle)、胡子貝(Matt)、柯雨霏(Ophelia)、布子殷(布子)及周智敏(Emily)等，接力演繹他們上一回合比賽時的歌曲，以及經典流行金曲，曲風涵蓋廣東歌、國語歌及國際熱門歌曲，如《空港》、《等一個他》、《酷愛》及《粉紅色的一生》等。Fans則揮舞著應援物品，為自己喜愛的選手加油助陣。每位選手在台上的表現，都引起樂迷熱烈的反響，掌聲和歡呼聲不斷，讓現場充滿了音樂的熱情，仿如一個音樂會。