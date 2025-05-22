職業特工隊／心之觸碰／單思的世界／拿坡里的美麗傳說｜今期睇咩戲

職業特工隊：最終清算 超級人工智能系統「個體」，即將引爆全球核子巨災，把世界推向滅絕邊緣。伊頓幾經艱苦，雖然成功奪得關鍵鑰匙，但要消滅「個體」，完成這場挽回全人類命運的終極任務，卻仍得與隊友衝破重重難關。他不但要迎接前所未有的考驗，還要面對過去的種種恩怨。每個抉擇都關乎信念與命運，等待伊頓自投羅網的，究竟會是怎樣的一個終局？

心之觸碰。 秋、諒和優太是在同一座小島長大的兒時玩伴。三人到了20歲的現在仍是摯友，一起在東京高田馬場生活。他們還帶著一隻從島上帶出來的奇妙生物——「Fureru」。透過類似心電感應的能力，「Fureru」讓嗜好、個性都不同的他們緊密聯繫。只要觸碰身體，就能聽見對方的心聲——這是只有他們三人才知道的祕密。然而，某件事件卻讓「Fureru」的另一個隱藏能力浮現，撼動了三人之間的友情。

單思的世界 東京的角落，美咲、優花和櫻在一間古宅內過着無憂生活，各自上班上課兼職，晚上總會共享美食和趣事，沉浸在幸福快樂的三重泡沫中。直至一天，美咲在巴士上偶遇他，那是十二年的久別，勾起一段心跳回憶，尋人大冒險隨即展開。



拿坡里的美麗傳說 她得名自拿坡里的女神，她的青春是邂逅這裡的千人千面，她的成長折射著城市的浮華盛衰。海邊富貴人家有女初長成，帕特諾佩的魅惑美麗猶如水中精靈。明媚夏日，她在小島揮灑青春，要吻多少遍，踏過多少寸方土，翻過多少書頁，經歷過多少愛恨嗔癡，見證過多少奇蹟與荒唐，方能悟到人間奧秘？

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈