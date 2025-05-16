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娛樂
2025-05-16 14:00:00

職業特工隊｜湯告魯斯跑全球首映谷票房　與網紅Dasha Taran交集成話題

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職業特工隊｜湯告魯斯跑全球首映谷票房　與網紅Dasha Taran交集成話題

職業特工隊｜湯告魯斯跑全球首映谷票房　與網紅Dasha Taran交集成話題

剛在康城影展亮相下午再出現在首爾首映禮

近日為電影《職業特工隊：最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)宣傳的湯告魯斯(Tom Cruise)，可說是忙得不可開交，幾乎在全球跑了一遍。早前他剛在「康城影展」亮相為電影作全球宣傳，日前下午再出現在韓國首爾電影的首映禮上。

湯告魯斯各將手放在胸前，向影迷表達感謝。 湯告魯斯與網紅Dasha Taran於《職業特工隊》合照，成為話題焦點。 Dasha美麗的笑容，讓活動增添了活力。(網上圖片) 湯告魯斯前日才於「康城影展」亮相，昨日已經飛到首爾。 《職業特工隊：最終清算》是系列的最後一集，因此湯告魯斯對此非常重視。

在紅地氈上，湯告魯斯身穿一襲時尚黑色西裝，微笑著走上舞台，瞬間吸引所有人的目光。他那標誌性的魅力再次展現，尤其是在面對fans和記者時，將手放在胸前，表達感謝的舉動，讓人不禁感受到他對這份連結的珍惜，彷彿在說：「謝謝你們一直支持我！」

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在活動中，網紅Dasha Taran也受邀出席，與湯告魯斯親密互動並合影，這一幕瞬間引發現場熱議。湯告魯斯的魅力加上Dasha的美麗笑容，讓活動的氣氛更加歡快，為活動增添了活力。

湯告魯斯指，今次已經是他第12次到當地。談到《職業特工隊》系列已經拍足成30年，他說：「今次繼續加入不少刺激動作場面，包括在嚴寒雪山的追逐戰，又有水底作戰戲，其中的潛艇布景，更是用了2年半時間建造。」《職業特工隊：最終清算》將於5月22日香港上映，是此電影系列最後一集。

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