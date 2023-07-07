職業特工隊｜61歲湯告魯斯「騎電單車跳崖」創紀錄　從影幾十年考獲多項極限認證

記者郭竹倩／綜合報道

電影《職業特工隊：死亡清算上集》（ Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ），將於7月8日上映，而該片近日更獲得爛番茄98%新鮮度好評推薦，導演基斯杜化·麥哥利（Christopher McQuarrie）表示，電影是拆成兩章，故事錯綜複雜、格局宏偉的史詩般動作大片，所以將「帶著觀眾在全球跑透透」，而湯告魯斯 （Tom Cruise）則在拍攝電影過程中創下「騎電單車跳下懸崖次數最多」的驚人紀錄。

獲得美國海軍榮譽飛行員殊榮

在《職業特工隊：死亡清算上集》中，外景地點包括阿布扎比遼闊的沙漠、意大利威尼斯宛如迷宮般的街道巷弄和運河水道、到處都是古蹟的意大利首都羅馬、以及壯麗的挪威山脈。導演克里斯多夫麥奎瑞也透露：「外景地點決定了我們該如何呈現片中的動作場面和故事走向。」

而湯告魯斯從影逾40多年來鍛練出來的能力，和立下的電影拍攝全新標竿可說是數不勝數。事實上，他在1994年就學會駕駛飛機，後來陸續考到的商用飛行執照，並成為了一名噴射機機師，也曾接受過直升機特技飛行訓練。曾接受過大量特技飛行訓練的湯告魯斯，也很自豪能夠成為美國史上第34名獲得美國海軍榮譽飛行員殊榮的人士。