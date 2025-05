職業特工隊8︱湯告魯斯跟Do姐學講「老Best」 分享與吳宇森合作點滴

《職業特工隊:最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)現正於香港上映優先場,鄭裕玲(Do 姐)早前安排往倫敦專訪一眾演員包括希莉艾維、榮雷姆斯、西蒙柏奇等,當然包括整個系列的靈魂人物湯告魯斯(Tom Cruise),作為香港的獨家代表,Do姐教湯告魯斯大講廣東話,聽完Do姐字正腔圓的示範「好firm」和「約埋老best睇Mission Impossible」,靚佬靚亦學到快而準,更大讚Do姐是好老師。談到25年前《職業特工隊2》與導演吳宇森合作,他大讚對方不只是出色的藝術家,更是一位好廚師。

對吳宇森作品著迷

作為來自香港的代表,Do姐坦言必要問及執導《職業特工隊2》由香港導演吳宇森吳宇森,湯告魯斯亦大方表示理解:「他是我非常欽佩的人,亦非常感謝他來拍這部電影,和他一起工作是一種享受。」在他心目中,吳宇森不但是出色藝術家,更是一名好廚師。他笑指兩人都愛品嘗美食,「他經常帶我到餐廳吃飯,每次都一早幫我點菜。」湯告魯斯自言對香港有特別的情意結,「對我來說,香港非常特別,我第一次到香港是拍完《生於七月四日》(Born on the Fourth of July),後來與他(吳宇森)宣傳電影時相處一段時間,與他工作真是榮幸,他的故事敍述方式和他感興趣的事情,都讓我非常著迷。」

最後,Do姐在彩蛋部分,大讚湯告魯斯非常gentleman又細心,談到跟對方擁抱時,更是非常回味,難怪做完訪問立即成為IG追蹤第四人。