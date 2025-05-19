職業特工隊8︱湯告魯斯跟Do姐學講「老Best」 分享與吳宇森合作點滴

《職業特工隊：最終清算》(Mission: Impossible – The Final Reckoning)現正於香港上映優先場，鄭裕玲(Do 姐)早前安排往倫敦專訪一眾演員包括希莉艾維、榮雷姆斯、西蒙柏奇等，當然包括整個系列的靈魂人物湯告魯斯(Tom Cruise)，作為香港的獨家代表，Do姐教湯告魯斯大講廣東話，聽完Do姐字正腔圓的示範「好firm」和「約埋老best睇Mission Impossible」，靚佬靚亦學到快而準，更大讚Do姐是好老師。談到25年前《職業特工隊2》與導演吳宇森合作，他大讚對方不只是出色的藝術家，更是一位好廚師。

最終章最廣為人談論其中一幕，必然是湯告魯斯在小型飛機上高空爬行，原來他小時候在電視看過一條黑白影片，有人在機翼行走表演，就已經埋下種籽，他自言是一名專業的跳傘運動員和特技演員，無論拍攝《職業特工隊》系列、《壯志凌雲》(Top Gun）系列，還是《巴利薛爾：飛常任務》(American Made)，都持續改進拍攝高空動作，從飛機型號、駕駛步驟等都仔細研究。至於可會感到害怕，湯告魯斯就表示角色Ethan也有恐懼和脆弱一面，只是迫不得已去做，「對我來說，並不介意感到害怕，我不介意感受到它，只是不會被它左右，而是另一種情感。面對未知，可以選擇害怕，也可以選擇探索及了解它。」

對吳宇森作品著迷

作為來自香港的代表，Do姐坦言必要問及執導《職業特工隊2》由香港導演吳宇森吳宇森，湯告魯斯亦大方表示理解：「他是我非常欽佩的人，亦非常感謝他來拍這部電影，和他一起工作是一種享受。」在他心目中，吳宇森不但是出色藝術家，更是一名好廚師。他笑指兩人都愛品嘗美食，「他經常帶我到餐廳吃飯，每次都一早幫我點菜。」湯告魯斯自言對香港有特別的情意結，「對我來說，香港非常特別，我第一次到香港是拍完《生於七月四日》（Born on the Fourth of July），後來與他(吳宇森)宣傳電影時相處一段時間，與他工作真是榮幸，他的故事敍述方式和他感興趣的事情，都讓我非常著迷。」

最後，Do姐在彩蛋部分，大讚湯告魯斯非常gentleman又細心，談到跟對方擁抱時，更是非常回味，難怪做完訪問立即成為IG追蹤第四人。