熱門搜尋:
謝霆鋒 金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-04-25 07:30:11

職業特工隊8︱《職業特工隊：最終清算》片長169分鐘 湯告魯斯公開暴雪拍攝情況

分享：
官方公布《職工8》片長169分鐘，是系列中最長一部。

官方公布《職工8》片長169分鐘，是系列中最長一部。

據聞是電影系列最後一部，湯告魯斯(Tom Cruise)招牌動作片《職業特工隊》第8集《職業特工隊：最終清算》(Mission：Impossible-The Final Reckoning)在下月23日全球上映。派拉蒙官方公布《職工8》於下月14日在康城影展舉行首映。

同時確認《職業特工隊：最終清算》片長為2小時49分，超越《職工7》的2小時43分，亦是電影系列播放時間最長的一集。官方再次強調此集是獨立集數，並非第7集的下半部。該片已定5月17日在香港搶先上映優先場，於5月22日正式開畫。

阿湯帶隊到極凍地方拍攝《職工8》。

阿湯帶隊到極凍地方拍攝《職工8》。

一望無際的斯瓦巴群島，見相已覺凍。

一望無際的斯瓦巴群島，見相已覺凍。

鄰近北極的拍攝

阿湯日前在IG等社交媒體發布短片，片中可見《職工8》主要演員在暴風雪下拍外景，地點在挪威與北極之間的斯瓦巴群島(Svalbard)。阿湯表示：「Svalbard靚到令人窒息，呢個係最佳拍攝場地，一次好特別嘅體驗。希望大家可到戲院感受一下。」

adblk5

另外，全球首富馬斯克(Elon Musk)在X發文，大讚阿湯主演的2014年電影《異空戰士》(Edge of Tomorrow)，他說：「我唔知呢部戲喺Tom作品中排名第幾，但《Edge of Tomorrow》絕對係Tom至今作品中最有創意，我太愛呢部戲了。」
 

馬斯克超愛睇阿湯與艾美莉賓特主演的《異空戰士》。

馬斯克超愛睇阿湯與艾美莉賓特主演的《異空戰士》。

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad