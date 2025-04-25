職業特工隊8︱《職業特工隊：最終清算》片長169分鐘 湯告魯斯公開暴雪拍攝情況

據聞是電影系列最後一部，湯告魯斯(Tom Cruise)招牌動作片《職業特工隊》第8集《職業特工隊：最終清算》(Mission：Impossible-The Final Reckoning)在下月23日全球上映。派拉蒙官方公布《職工8》於下月14日在康城影展舉行首映。 同時確認《職業特工隊：最終清算》片長為2小時49分，超越《職工7》的2小時43分，亦是電影系列播放時間最長的一集。官方再次強調此集是獨立集數，並非第7集的下半部。該片已定5月17日在香港搶先上映優先場，於5月22日正式開畫。

鄰近北極的拍攝 阿湯日前在IG等社交媒體發布短片，片中可見《職工8》主要演員在暴風雪下拍外景，地點在挪威與北極之間的斯瓦巴群島(Svalbard)。阿湯表示：「Svalbard靚到令人窒息，呢個係最佳拍攝場地，一次好特別嘅體驗。希望大家可到戲院感受一下。」

另外，全球首富馬斯克(Elon Musk)在X發文，大讚阿湯主演的2014年電影《異空戰士》(Edge of Tomorrow)，他說：「我唔知呢部戲喺Tom作品中排名第幾，但《Edge of Tomorrow》絕對係Tom至今作品中最有創意，我太愛呢部戲了。」

