肖戰孭飛《甄嬛傳》導演新劇《藏海傳》將於Disney+上架 網絡平台預約觀看人數突破百萬

鄭曉龍將為《藏海傳》擔任總導演，與導演曹譯文攜手合作，主角有頂流男星肖戰、95後氣質小花張婧儀，演員陣容還有陳妍希、鍾漢良、周奇、黄覺、《天龍八部》的張國強等，令《藏海傳》未播先紅，早在2024年9月便入選2025優酷年度片單，隨後更榮獲「酷雲數娛年度影響力盛典」2025「年度期待劇集」的榮譽。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，而首部預告片發佈後，24小時內播放量便突破800萬，勢不可擋！

肖戰在《藏海傳》有中飾演男主角「藏海」，挑戰一個表面沉著冷靜、內心執著堅定，謀略過人又不失善良本性的複雜角色。今次與兩位導演首次合作，對肖戰來說別具意義，也是一次全新的挑戰，不論在題材類型、角色複雜程度、或表演方式的要求上，都突破了他以往的古裝題材作品，更成功獲總導演鄭曉龍力讚演技：「有突破、戲很好」。至於備受力捧的新生代女演員張婧儀則飾演身世複雜、有過人智慧，且武功不凡的「香暗荼」，在劇中她和藏海的對手戲將成為作品的一大亮點。

《藏海傳》總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》、《芈月傳》、《幸福到萬家》等多部現象級劇集，而導演曹譯文亦曾參與過多部鄭曉龍導演的影視作品，跟隨名導鄭曉龍學習，深得真傳，今次聯手創作《藏海傳》的過程中，曹譯文導演遵循了鄭曉龍導演的創作理念，將傳統敘事方式和年輕化視角互相結合，再次衝擊觀眾對古裝作品的想像！

《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間慘遭滅門，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，使他在朝堂上站穩陣腳、步步高升，最終沉冤得雪。在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，在人性的考驗中掙扎。在他精心布下棋局之時，自己也一步步走入了未知的陰謀危局中。