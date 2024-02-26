肥仔梁業爆保錡事業低潮令ERROR團結 慨嘆搞笑形象令團歌被忽視

ERROR隊長梁業(肥仔，Fatboy)將於下月20日夥拍李倖倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)和MIRROR成員李駿傑(Jeremy)，在本年度首場《拉闊音樂會》合作，肥仔日前接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問，為最新派台歌《JAP JAP》宣傳，除了分享過去成長及殺入舞蹈界經歷，亦披露ERROR爆紅初期，隊友曾迷失分成兩派鬧分歧，最終經歷挫折重回團結的經過。 Fatboy於2021年推出首支個人作品後，先後摘下兩首叱咤冠軍歌，是ERROR四子中成績最好的一位，不過他對ERROR團歌成績卻不感滿意，「我真心覺得我哋團歌被忽略，淨係記得我哋搞笑，我哋都好用心做音樂，希望多啲人關注ERROR的歌。」

出道第6年的Fatboy重談2018年參加首季《全民造星》的原因，當年仍是排舞師的他不諱言：「貪錢囉！嗰100萬獎金好吸引，加上自己跳唱又唔差，覺得有機會搏吓！」不過他坦言一接觸首輪99強參賽者，即時已打定輸數，「最初覺得連韓國PSY都得，無理由我唔得！但一見到其他參賽者，都覺危危地，揀偶像一定係姜濤、Anson Lo啦！唯有順住個flow去玩，」對於最終獲第4名，不少觀眾替他不值，Fatboy表示：「除非攞第1啦！我攞2、3、4都差唔多，因為嗰100萬得第1名可以攞，喺我心入面無所謂！」

《造星》後獲ViuTV邀請簽約，Fatboy他的第一反應是：「得喎！不妨一試，試咗又冇咩輸蝕！」他更大爆起初花姐想找他加入MIRROR，從沒提及過有ERROR，「一開頭我同吳保錡(保錡)都喺MIRROR入面，或者嗰時應該都唔係幾想簽何啟華(阿DEE)，事關佢唔係MIRROR嘅first priority。」後來衍生的ERROR與MIRROR 同年出道，卻被外界視為「騎呢組合」，Fatboy剖白指：「最唔開心嘅點係入ERROR冇得做跳唱，如果我真係喺MIRROR入面，我可能會好似Super Junior成員神童咁，其實都幾搶fo嫁！仲可以同呂爵安(Edan)一樣喺到搞笑！」