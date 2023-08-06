肥仔都係潛力股 八木勇征積極減磅獲封童顏巨肌

由日本娛樂網站Modelpress舉辦的「最佳肌肉型男」，經網民投票選出肌肉男神，今屆以去年冠軍八木勇征冧莊勝出，打敗一眾圈中男神。

26歲的八木勇征是EXILE師弟，屬人氣男團FANTASTICS主將，近年憑住BL劇《美麗的他》更躋身紅人之列。八木勇征具備顏值及一身肌肉，原來他曾經是肥仔一名，在求學時期積極減肥後，成功操出「童顏巨肌」，由網絡紅到入演藝圈，最近在「ViVi國寶級型男2023上半年」排名中高踞亞軍，分數僅次於No.1的目黑蓮，而在今次肌肉男神排行榜中，八木勇征亦以大比數奪冠，獲得多達15,001票，拋離第二名、平野紫耀的6,014票。至於打進十大的其他男星，順序為JO1隊長與那城獎、GENERATIONS隊長白濱亞嵐、橫濱流星、岸優太、Snow Man成員岩本照、町田啟太、山下智久、&TEAM成員K。