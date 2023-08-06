熱門搜尋:
姜濤 居屋2023 暑假活動 荷花BB展2023 三隧分流 親海駅II 微辣 銀色債券 C觀點 網上熱話 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓 免疫力 移民
返回
娛樂
2023-08-06 11:00:49

肥仔都係潛力股 八木勇征積極減磅獲封童顏巨肌

分享：
肥仔都係潛力股 八木勇征積極減磅獲封童顏巨肌

八木勇征具備顏值及一身肌肉，原來他曾經是肥仔一名。

由日本娛樂網站Modelpress舉辦的「最佳肌肉型男」，經網民投票選出肌肉男神，今屆以去年冠軍八木勇征冧莊勝出，打敗一眾圈中男神。

26歲的八木勇征是EXILE師弟，屬人氣男團FANTASTICS主將，近年憑住BL劇《美麗的他》更躋身紅人之列。八木勇征具備顏值及一身肌肉，原來他曾經是肥仔一名，在求學時期積極減肥後，成功操出「童顏巨肌」，由網絡紅到入演藝圈，最近在「ViVi國寶級型男2023上半年」排名中高踞亞軍，分數僅次於No.1的目黑蓮，而在今次肌肉男神排行榜中，八木勇征亦以大比數奪冠，獲得多達15,001票，拋離第二名、平野紫耀的6,014票。至於打進十大的其他男星，順序為JO1隊長與那城獎、GENERATIONS隊長白濱亞嵐、橫濱流星、岸優太、Snow Man成員岩本照、町田啟太、山下智久、&TEAM成員K。

網民投票選出的「最佳肌肉型男」，由去年冠軍八木勇征冧莊勝出。 八木勇征在求學時期積極減肥後，成功操出「童顏巨肌」。 八木勇征由網絡紅到入演藝圈。

「2023最佳肌肉型男」

第1位：八木勇征（15,001票）

第2位：平野紫耀（6,014票）

第3位：與那城獎（4,975票）

第4位：白濱亞嵐（1,416票）

第5位：橫濱流星（1,412票）

第6位：岸優太（759票）

第7位：岩本照（574票）

第8位：町田啟太（400票）

第9位：山下智久（358票）

第10位：K（316票）

2位：平野紫耀（6,014票） 第3位：與那城獎（4,975票） 第4位：白濱亞嵐（1,416票） 第5位：橫濱流星（1,412票） 第6位：岸優太（759票） 第7位：岩本照（574票） 第8位：町田啟太（400票） 第9位：山下智久（358票） 第10位：K（316票）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受