肥仔餐廳捲財務糾紛交律師處理 與柳應廷李駿傑友情不變

《反起跑線聯盟2》今日舉行開鏡拜神儀式，肥仔與練美娟再演夫妻，他與囝囝再度見面，感到份外親切。由於娟姐於同一時間與MIRROR的Frankie出席活動，肥仔笑言︰「老婆唔出去做嘢點養我！佢同Frankie呀嘛！(佢勾佬呀！)唉，老婆出去勾佬，我都去搵朱茵。」問到是否跟朱茵有很多對手戲，他表示「無乜」，但很開心近排常常跟女神級的人合作，非常開心，但自己更愛周家怡。

《反起跑線聯盟2》今日舉行開鏡拜神儀式，肥仔與練美娟再演夫妻，他與囝囝再度見面，感到份外親切。由於娟姐於同一時間與MIRROR的Frankie出席活動，肥仔笑言︰「老婆唔出去做嘢點養我！佢同Frankie呀嘛！(佢勾佬呀！)唉，老婆出去勾佬，我都去搵朱茵。」問到是否跟朱茵有很多對手戲，他表示「無乜」，但很開心近排常常跟女神級的人合作，非常開心，但自己更愛周家怡。

提到劇中的囝囝跟他愈來愈似樣，肥仔坦言小演員的媽媽也覺得，特別「衰嘢」似都足，如食雪糕的方式，囝囝抄足肥仔的方法，他笑稱可能對方已當他是偶像。他說︰「我好好㗎！見到佢有飲可樂食零食，都會叫佢唔好食！」他又提到如劇集不停開拍，難以相像囝囝升大學的樣子。