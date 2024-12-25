肥仔@ERROR受Labubu啟發 設計公仔阿花 新歌MV走得意風

ERROR成員梁業(肥仔)推出新歌《MASCOT》，他受到近期大熱的Labubu影響，於是在MV中以mascot現身，他說：「我呢期比較鍾意Labubu，歌曲就係inspired by佢喇！而家都好多人鍾意買公仔，或者身上嘅飾物，都會有mascot，所以今次嘅內容，係講有隻mascot陪伴你，就會好開心！」

新歌由T-Ma作曲及新鮮出爐金馬影后鍾雪填詞，當中道出他希望傳遞的快樂訊息。肥仔的MV更見到不同大小的mascot登場，他介紹：「MV除咗我嘅打扮似一隻mascot之外，我都特登設計咗一隻mascot，佢雙眼矇矇地，但其實佢都係一隻惡魔，呢隻mascot叫做Arthur，又名阿花。MV 場景仲多咗兩個293嘅物體，佢其實係平時啲吹氣公仔，佢嘅movement同193嘅movement係一樣，所以我叫佢做293。」