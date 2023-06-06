肥仔@ERROR孭住Win Win追鴨 傳授「扮鴨」秘訣

風靡全港的黃色橡皮鴨「Double Ducks」再度訪港，未展出已掀起打卡潮，除了在維港現身外，更會走入社區登陸各大港鐵車站內。日前肥仔@ERROR、Win Win (楊安妮)穿梭不同港鐵站「追鴨」拍攝短片，齊齊跳大跳「鴨仔舞」，整晚跳足幾十次，肥仔更更要孭住Win Win四圍跑，搞到滿頭大汗，不禁大嘆，「孭佢上身都好有份量！」
肥仔表示，當年像皮鴨訪港全城哄動，自己都有專程打卡，Win Win就指肥仔跟巨鴨一樣「夠晒份量」，唔會輕易被吹走。兩人在港鐵站內拍宣傳片，片中肥仔更要孭住Win Win來來回回跑，深有體會，「原來Win Win喺我心目中好有份量嘅藝人，原來呢啲都係成正比例，孭佢上身都好有份量！不過我唔係話佢肥啊，因為我都係一個肥仔，所有藝人企我隔離都會Fit好多嘅。」其間肥仔遭「後輩」Win Win被踢中小腿，即場慘叫，「其實出道冇耐嘅年輕人都會攻擊前輩，係估唔到佢係踢我之嘛，過咗去說算啦，不過我會擺喺心度囉。」
肥仔又即場教Fans點跳「鴨仔舞」，笑言想創造新潮流：「首先要報Win Win嘅私人跳舞堂，跟住即代入自己係鴨仔！重點扮鴨要用雙手，因為單手就會變咗《Megahit》嘅手勢，記住係用雙手，個頭再不停咁伸前咁就神似！」兩人不約而同表示，坐交通工具時，往往成為fans打卡的對象，肥仔仲話被認出實在所難免：「我呢啲咁優秀嘅男人，簡直就係『 漆黑中嘅螢火蟲 』一樣，佢哋成日話『我老公好鍾意你啊』，我會回翻佢地『我都好鍾意你老公！』」