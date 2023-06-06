肥仔@ERROR孭住Win Win追鴨 傳授「扮鴨」秘訣

肥仔表示，當年像皮鴨訪港全城哄動，自己都有專程打卡，Win Win就指肥仔跟巨鴨一樣「夠晒份量」，唔會輕易被吹走。兩人在港鐵站內拍宣傳片，片中肥仔更要孭住Win Win來來回回跑，深有體會，「原來Win Win喺我心目中好有份量嘅藝人，原來呢啲都係成正比例，孭佢上身都好有份量！不過我唔係話佢肥啊，因為我都係一個肥仔，所有藝人企我隔離都會Fit好多嘅。」其間肥仔遭「後輩」Win Win被踢中小腿，即場慘叫，「其實出道冇耐嘅年輕人都會攻擊前輩，係估唔到佢係踢我之嘛，過咗去說算啦，不過我會擺喺心度囉。」