肥仔@ERROR有情有義 與初戀女友阿芬拍拖8年 未賺到錢養家對父母心懷愧疚

男團ERROR隊長肥仔（梁業）早前於ViuTV劇集《季前賽》不惜犧牲色相上演《春光乍洩》惡搞場口，被導演袁劍偉大讚係「咩都夠膽死嘅專業喜劇演員」，唔少無睇過劇集嘅網民，甚至係肥仔朋友都誤以為係佢有裸照流出，肥仔因喜劇天賦廣受粉絲喜愛；而且唱功有一定實力，不但係《全民造星》第四名，更於上年推出Solo歌《Lady Killer》，而今年推出嘅Solo歌《Dear Mama》更成為兩台冠軍歌。

肥仔除咗以隊長身份照顧ERROR，與Dee哥更同住一屋簷下；另外，與MIRROR感情亦相當要好，不但係姜濤師父，曾合作推出新歌《特務肥姜2.0》，又與Anson Kong（江𤒹生）及Jer（柳應廷）開設日式串燒店做老闆、與Stanley（邱士縉）投資舞蹈學校。而9月份，肥仔就再度開設Omakase店，主打親民價Omakase。

與初戀女友阿芬愛情長跑

事業得意，愛情同樣得意；肥仔與初戀女友阿芬拍拖8年，去年5月女方突宣布二人因了解而分手，肥仔當時指即使暫時未能走下去，但會繼續支持對方；不過今年6月肥仔就被影到與阿芬復合及一同觀看岑寧兒音樂會，可謂相當長情專一。肥仔亦係乖乖仔一名，去年擔任陳志雲網上節目《Stephen．傾》嘉賓，提到父母忍唔住爆喊。

肥仔感慨人愈大愈發覺親情重要，對自己仍未能掙到錢養家感愧疚，覺得對父母做得唔夠好，又指好多時因工作太忙而發媽媽脾氣，藉鏡頭向媽媽講對唔住。肥仔更指，自己會努力乖乖掙錢，與父母旅行是係現時目標之一：「可能未必好叻賺好多錢，想帶佢哋一齊去玩、去旅行，我想做多少少，令佢哋安享晚年。」

肥仔@ERROR

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