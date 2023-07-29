肥仔@ERROR粉絲：隊長肥而有型最吸引　感激ERROR讓香港人重拾笑容

肥仔@ERROR粉絲專訪｜隊長肥而有型最吸引 感激ERROR讓香港人重拾笑容

「宇宙天團」ERROR的隊長肥仔（梁業），即將聯同成員保錡（吳保錡）登上《Yahoo Lunch K XLive》。作為香港最受歡迎的組合之一，他們以搞笑破格殺出血路，更獲得不少粉絲支持。今次Yahoo娛樂圈，就專程訪問了肥仔與保錡的粉絲，分享一下她們迷上兩位獨特偶像的原因。 由輕視變支持，肥而有型更顯獨特 經fan club邀請肥仔粉絲受訪，想不到小草（肥仔粉絲稱呼）一呼百應，十分熱情。今次就有Leona Yau、Daisy Lam、圓沽碌、Onon Li與Lingo受訪，問到她們當初的「入坑」原因，幾位都不約而同大讚偶像「肥而有型」，Leona：「我是由2021年開始看《ERROR自肥企画》才認識ERROR，肥仔對於現在娛樂圈而言是肥胖的，其實我本人都肥胖的，但發現原來肥都可以有型、跳舞好叻，而且他唱歌也很好聽，即使是肥也可以很有信心地站出來，這點很吸引我。」 至於Daisy更是由輕視變為支持：「那時看《全民造星》，覺得：『不是吧？這個肥仔都可以入圍？』，但看過他的表演後就覺得他厲害，肚腩都可以跳舞。後來2019年，在一個活動真正看到他跳舞，就覺得他很可愛而且很吸引，就是那時開始追捧他。其實如果一個高高瘦瘦的人跳，沒太特別，但以他的身型跳舞，而且很有爆炸力，就很奪目、搶眼球、罕有。」 小草有愛，互相幫助更團結 幾位粉絲都表示，雖然自己都工作繁重，但仍然願意承擔fan club的會務，全因其他小草的愛而令她們有動力。Leona：「Fan club的活動如三周年燈箱、市集等，不單是肥仔group，而是其他ERROR fans都很融洽，最震撼是三周年時，大家都會自發派應援物，又會互相照顧，追星之餘亦感受到人的互相幫助、溫暖。」

圓沽碌：「其實肥仔是比較少fans，但他值得更多fans擁護，所以我就主動加入。小草雖然不是太多人，但少人都有好處，就是大家比較和諧、簡單。追星之餘，我們相處都很好，才令我繼續追到今日。」Onon：「其實我都猶疑了很久，要不要加入fan club，但出席過聚會，就發現大家很團結，尤其是一起舉牌的時候，只要見到肥仔開心，就覺得很值得。」 欣賞肥仔直率可愛，敬業盡力承擔隊長一職 講起最欣賞肥仔的特質，Daisy表示：「有次我們上了ERROR的節目，有機會跟他聊天，發現他很爽朗。那時節目要我們fans幫他搵衫，他二話不說就穿上身，完全沒有嫌棄，即使是突出肚腩都沒所謂，很直率可愛。」至於Leona就是被肥仔的親切而打動：「有次肥仔完了活動，我看完後就留下逛市集，逛著見到肥仔迎面而來，他立即說：『Yo！我回來喇！』很nice很友善。我們都一起上過肥仔的跳舞班，他確是教得很好，會兼顧不同人的學習進度，雖然是一位嚴師，但亦很和藹可親。」 雖然肥仔親切又搞笑，但她們亦留意到肥仔是一位對工作非常認真的藝人，Leona：「我欣賞肥仔很有擔當，尤其是他做ERROR隊長，看他拍節目，其實他很有心機去做。雖然ERROR確是茅！但肥仔是有畀心機完成。」Daisy：「在《我們很帥》的MV中，他們被擲顏料，本來都很好笑，但有一個鏡頭是他的下體被水袋掉中，那一刻我真的笑不出，甚至想喊。作為一個隊長，他真的為拍攝、為這個MV去到盡。」