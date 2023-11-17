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娛樂
2023-11-17 19:29:21

肥仔@ERROR藉新歌《Jap Jap》唱出減肥心聲 自肥搵大馬女神Miko和童童拍MV

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Fatboy@ERROR近日努力減肥，大嘆無啖好食好辛苦。

肥仔@ERROR近日努力減肥，大嘆無啖好食好辛苦。

ERROR隊長梁業(肥仔, fatboy)減肥漸見成績，改變飲食習慣之餘也狂做運動，估不到艱辛過程卻能啟發他創作新歌Jap Jap，歌曲MV更找來大馬女神黃潔琪Miko、小薯茄童童蔡曉童及胡子彤參演出。肥仔大嘆雖然減肥無啖好食很辛苦，「其實都係為咗可以食更加多嘅好嘢而做運動，見到有人會打拳，就聯想到食嘢嘅『Jap Jap』聲，同打拳出拳嘅『Jap Jap』聲而構思出呢首新歌Jap Jap。」

肥仔@ERROR受減肥啟發創作新歌的靈感。 童童食薯片的Jap Jap聲，啟發填詞人寫《Jap Jap》歌詞〉 肥仔邀得大馬女神Miko和童童@小薯茄參演《Jap Jap》 肥仔找來大馬女神Miko參演《Jap Jap》MV。

童童Jap Jap聲短片 啟發填詞人

Fatboy將自己這個構思告知作曲兼作詞人James WuJames在資料搜集時無意中看到童童拍攝有關進食時Jap Jap聲的短片，結果就令這個Jap Jap企畫更具體更有畫面！特別是歌詞方面，James與另一填詞人梁栢堅的詞作，不僅寫出Fatboy的想法，而且部份更是他的生活寫照，Fatboy道：「歌詞裡面有幾句：天光要Jap Jap / 叉燒包都俾我Dap Dap / 堵塞心中的那Gap Gap，都好中Point！好正！」

肥仔@ERROR在新歌《Jap Jap》MV中化身拳手。 肥仔@ERROR在新歌《Jap Jap》MV中，化身拳手與胡子彤對賽。 肥仔@ERROR在新歌《Jap Jap》MV中，化身拳手與胡子彤對賽。 肥仔@ERROR在新歌《Jap Jap》MV中化身拳手。

KO胡子彤為保錡報仇？

由於Jap Jap誕生的其中一個靈感是打拳， MVFatboy化身拳手與胡子彤對賽，當中更有Miko擔任教練，童童則是他的師父。找來這個陣容組合，原來是有原因，Fatboy道：「為咗增加呢個MV嘅玩味、趣味，所以除咗同胡子彤認真打嘅場面外，亦都有啲看似無聊嘅動畫式對打。其實胡子彤之前喺黑貓MV入面KO咗保錡，今次我喺MV KO返子彤，算係幫保錡報仇，但呢個只係我拍完MV之後先至諗到嘅說法，哈哈！至於Miko與童童的加入，就令畫面唔會得全男班這麼悶。」

Fatboy舞功了得，跳舞絕對難不到他，這次Jap JapMV拍攝則要應付打拳等動作場面，邊樣較難呢？Fatboy斷言道：「拍動作戲一定係難過拍跳舞歌，因為拍動作戲真係拍好長時間，又驚穿崩、打得唔好睇，自己始終擅長跳舞，自然容易好多呢！」

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