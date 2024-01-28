肥媽全家幫襯醫師調理身體 出埠演唱前針灸保護聲帶

陳樂榣深知美顏先美骨 調理身體追龍寶寶 Ally稱，一直有搵日本唯一資歷鍼灸整骨師Vennus Tam做日本小顏美容，了解到美顏美骨先重要性，所以非常支持Vennus與石醫師合作開店。Ally稱：「要努力調理身體，希望同Gordon今年再追個龍寶寶。」 至於小花譚杏藍一直有有搵日本小顏美容的VENNUS 美容，已聞很多歌手都是石醫師幫他們調理聲帶。她說：「其實我一直都有氣管敏感及哮喘問題，亦折磨咗我5、6年，今日把聲都有問題，因為剛流感之後，所以講嘢都好低沉。」小花今日見肥媽話要預約石醫師，就立即話要跟肥媽爭booking呢。

楊潮凱之前就試過VENNUS的日本小顏美容的技術，覺得好厲害，知道VENNUS跟石醫師合作，亦好想再試下，今日抽空出席支持。「其實我一直都好易沙聲，因為拍劇經常日夜癲倒，好容易就出事，過去亦不時去睇中醫調理，每年TVB的醫療保險都用盡。」