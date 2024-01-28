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娛樂
2024-01-28 21:51:42

肥媽全家幫襯醫師調理身體 出埠演唱前針灸保護聲帶

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生活

肥媽靠把聲掘金，即將到外地登台，急找石醫師調理聲帶。

肥媽、盧覓雪、陳樂榣(Ally)、楊潮凱、譚杏藍、伍文生、梁敏巧、小儀、湯駿業、徐加晴、關嘉敏等，昨日出席專業中醫石敏棋醫師(Miki)，全港唯一日本資歷鍼灸整骨師Vennus Tam，攜手合辦集中醫保健及日式美容為主題的「丞望中醫美顏會社」

肥媽表示，專程到場支持石醫師，而且全家都幫襯醫師調理身體，有如家庭醫生，「唔好以為我好鬼婆咁，其實我好信中醫。因為我哋呢行成日都係要用到聲帶，石醫師經常幫我搞好把聲。」2月初肥媽要出埠登台，亦會在當地跟家人一起過年，因為要演出好多場，所以出發前就搵醫師針灸保護聲帶。而且好多人因為染新冠後聲帶出了問題，有痰又聲沙，但她不想吃類固醇，所以用中醫針灸好有效。

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譚杏藍(左)和肥媽10年沒見面，講起用針灸調理身體就雞啄唔斷。

陳樂榣深知美顏先美骨 調理身體追龍寶寶

Ally稱，一直有搵日本唯一資歷鍼灸整骨師Vennus Tam做日本小顏美容，了解到美顏美骨先重要性，所以非常支持Vennus與石醫師合作開店。Ally稱：「要努力調理身體，希望同Gordon今年再追個龍寶寶。」

至於小花譚杏藍一直有有搵日本小顏美容的VENNUS 美容，已聞很多歌手都是石醫師幫他們調理聲帶。她說：「其實我一直都有氣管敏感及哮喘問題，亦折磨咗我5、6年，今日把聲都有問題，因為剛流感之後，所以講嘢都好低沉。」小花今日見肥媽話要預約石醫師，就立即話要跟肥媽爭booking呢。

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楊潮凱之前就試過VENNUS的日本小顏美容的技術，覺得好厲害，知道VENNUS跟石醫師合作，亦好想再試下，今日抽空出席支持。「其實我一直都好易沙聲，因為拍劇經常日夜癲倒，好容易就出事，過去亦不時去睇中醫調理，每年TVB的醫療保險都用盡。」

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(左起)盧覓雪、趙學而、湯駿業、譚杏藍 、「丞望中醫美顏會社」創辦人中醫師石敏琪 (Miki)及日本小顏整骨師Vennus Tam聯同陳樂榣(Ally)與肥媽一起祝酒。

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陳樂榣(Ally)調理好身體積極追生「龍」B。

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