肥媽唔信伍仲衡因簽洪心怡被炒魷 認為《中年好聲音》換評判好平常

肥媽與黑妹李麗霞將於12月13日至14日在伊利沙伯體育館舉行「媽妹笑住唱 Part II」演唱會，門票全部售罄。今日二人聯同羅敏莊、黃劍文一齊練歌。肥媽表示由60幾首歌刪到餘下30首，黑妹稱直至今日仍然改歌單，已經改了14次，並透露肥媽多首飲歌一律不唱，總之保證有新鮮感！

摸黑妹個胸嫌冇手感 由於黑妹指肥媽的《嘥氣》、《Ma Ma I Love You》、《友誼之光》等全都不唱，問到會否被fans要求回水，二人表示「傻豬嚟嘅！錢都俾咗啦，得鬼閒回俾你呀！你哋嗌救命都得㗎！哈哈哈哈！」肥媽又提到黑妹瘦了幾吋，她更即場拍打對方胸部驗證，「一摸就知瘦咗寸幾呀！以前不知幾彈手！我哋講嘢唔係拍前就拍後，一拍就知啦！手感問題！」黑妹尷尬笑謂︰「太三級啦！真係得佢先知！」 欠落一身飛債 她們又提到欠落一身飛債，搞到要向身邊的朋友回購部份門票。黑妹稱自己忘記幫吳麗珠訂了十幾張飛，但因為對方要招呼的全是重量級人士，於是大感頭痛，幸好有朋友訂了數十張飛，於是割愛了14張貴價飛。肥媽表示因為她要安排親友，他們比較易話為，只需要回購十多張$580便可。

完全唔知咩事 問到《中年好聲音》系列一班評審及參賽者是否已留定位睇騷，她們表示一早留好，就連剛被炒的伍仲衡亦有留飛給他。肥媽表示自己三日前才回港，一落機與陳欣健食飯，當她見到相關報道時，立即問陳欣健發生了甚麼事。其後她再致電給其他人了解，但其他人也是從報道中得知。

洪心怡好紅咩？ 肥媽對伍仲衡因為跟無綫搶洪心怡，而被炒魷大感困惑，「個女仔好紅咩？係唱歌幾好嘅，但不至於要咁。《中年好聲音》的確係會換評判，第二度飛番來嘅劉美君都會做評判。第日可能嫌我俾分太鬆手唔要我都得，因為我哋無簽合同一定要做呢個節目。我一定會問伍仲衡，你同我定呀！我就諗住嗰日(演唱會日子)問，幾大都問呀！」

一定會問清楚伍仲衡 提到伍仲衡明知無綫想簽洪心怡，但竟然跟對方搶人才，她認為伍仲衡一定不會跟無綫搶人才，「大家做呢行，邊會咁唔識做呀！佢一定唔會，佢唔係啲咁嘅人！(會唔會因為伍仲衡太愛才？)有冇咁犀利！」她表示有看洪心怡為伍仲衡生日會獻唱的彩排，只是覺得對方唱歌ok。 她又不覺得伍仲衡以後無法再亮相《中年好聲音》，節目沒有任何一位評判都可以，但絕不能沒有參賽者及無綫。她說︰「無邊個都得，評判成日都換啦！音樂總監、導演點換都得，唔可以換嘅係參賽者同公司。」她再次表示一定會問清楚伍仲衡，絕不相信因為對方簽了洪心怡而被無綫炒魷。