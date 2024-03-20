肥媽小紅書分享4個半月激減80磅秘訣：邊有餓肚減肥㗎

減肥係女人嘅終身事業，坊間減肥方法五花八門，相信大家都眼花繚亂，唔知邊一款先至係最適合自己，可以輕鬆達至減肥效果！Maria Cordero雖然因身形龐大而被稱為「肥媽」，不過其實喺21年前都試過減肥，日前佢就喺小紅書分享減肥秘訣。

肥媽日前喺社交網站就分享自己喺21年前嘅減肥秘訣，佢話自己一定要食嘢，首先佢就教大家食印度米，因為印度米含糖量唔高，喺煮米嘅時候放多啲蔬菜，原因係可以飽肚同幫助消化。

第二點就係肥媽聲稱自己發明「水煮法」，即係用水代替油，佢唔食油同唔食糖。佢仲話減肥其實咩嘢都食得，食雲吞麵但走鑊尾油、食油菜但走蠔油、蒸魚可以成條食但忌撈汁，同埋可以食漢堡包，但唔係芝士漢堡及炸魚魚柳包，淨係漢堡，可以食個包連埋牛肉，最後佢仲話：「邊有餓肚減肥㗎！」

另外，肥媽喺另一條片表示中國人嘅飲食習慣係可以令人肥胖，所以大家只要將當日要食嘅嘢，放喺一隻碟度，然後自己就會覺得份量太多，會將食嘢份量減少。最後佢仲話用眼睛食咗先，然後就會覺得飽肚。

影片出街後，唔少網民都認為肥媽除咗拎佢同細細粒陳嘉佳及賈玲作比較之外，仲話佢講得有道理及年輕時好靚，留言話「阿媽妙招！我還是鐘意睇阿媽煮餸」、「有道理的」及「阿姨你年輕的時候好漂亮」等等。