肥媽推薦鯇魚刺身 蔡瀾︰大不了最多是拉肚子

肥媽早年主持節目《大灣區活好D》，她到順德魚塘之後，更即場試食當地漁民即劏的鯇魚刺身。事件引來香港食安中心及衛生署關注，指淡水魚可能有容生蟲，可造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的中華肝吸蟲，呼籲市民切勿進食淡水魚生。其後肥媽回覆傳媒稱︰「拍完節目我做咗全身檢查，乜事都冇，好正常！」

雖然事件已過多年，但仍記憶猶新。今日，蔡瀾在其社交平台提及淡水魚刺身，並大談個人看法，當中他亦提及到順德的魚生。他說︰「我本人的經驗呢？可以吃。人家可以吃，我就可以吃，大不了最多是拉肚子，不會死人。別因為其他人怕了就不去嘗試，那損失太大，草魚照吃吧，台灣人的一種叫『蚋仔』的小貝生腌了更是美味，山東人的生海腸已是小意思了，生螃蟹、生蝦都可以吃，只要懂得一些原則，你會發現，好吃得要命，不知道如何停止。」

蔡瀾曾為三文魚大動肝火

提起魚生，蔡瀾曾在16年的書展活動上提到日本人不吃三文魚刺身，因為他們知道三文魚是帶蟲的魚類，但就指深海的三文魚刺身可以吃，並提到煙薰三文魚的出現，全因為用來殺寄生蟲，他更笑笑口表示平價的三文魚會食到大家成肚蟲。

去年，他更連出兩帖大談三文魚刺身，表示自己其實也會吃三文魚刺身︰「講了很多討厭三文魚的事，大家以為我恨之入骨，從不去碰它。不對的，我也吃三文魚，要是好吃的話。」並提及自己會吃的三文魚種類。他說︰「可以生吃的還有北海道的『鮭兒』」，只能在網走與知床中間海域捕捉得到，一萬條鮭魚，當中才有一尾，稱之為『幻之鮭』。這種魚就可以放心吃了。」