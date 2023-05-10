肥媽李鼎｜肥媽原來同克林頓有段緣 揚言「唔愛嘅男人上唔到床」

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的飲食節目《肥媽李鼎》，昨日一集主題為「我的威水朋友」。鼎爺大談好兄弟李小龍的飲食習慣，他說：「佢食得好健康，每食一樣嘢都計過晒，牛肉少食，豬肉一年都唔會食一、兩次。」鼎爺還即場炮製李小龍都食過的「涼拌麻香雞絲粉皮」。他在日前的一集提到自己原本有機會到荷李活發展，更已簽了三部電影合約，自己亦因而到美國睇樓，一心到當地發展。惟李小龍突然逝世，令原本要拍的三部電影擱置，鼎爺亦因而受影響，未能到荷李活發展。

克林頓搞痛肥媽母親 至於肥媽在節目中提到自己與美國前總統克林頓認識，其後她指對方的女友萊溫斯基身形肥胖，並謂：「佢梗係鍾意食肥嘢先會愛件肥㗎啦！」鼎爺笑言若克林頓早些認識肥媽，可能就成為對方的女友。肥媽續提到當年獲頒亞洲傑出人士獎，她與母親到場，克林頓很有禮貌跟肥媽母親握手，但其母手上戴著戒指，克林頓握手比較大力，搞到肥媽的母親痛到大講粗口，嚇得在場的華人全部起身，而克林頓亦隨即與保鑣離去。