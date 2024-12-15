肥媽談《中年好聲音》落淚 古淖文譚輝智黃劍文輪住上台「報恩」

肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》昨日(14日)圓滿結束，連續兩日都有不少朋友到場支持。肥媽獨唱的部份更獲三名孫兒獻花，當她唱歌時，身後的螢幕播出她與亡夫及一眾子女孫兒的合照，但令她真正灑淚的原因是談起《中年好聲音》，坦言每個人都值得有個機會，自己也是30歲才正式出道做歌手。

她們除了邀請羅敏莊做嘉賓外，更請來《中年好聲音》的譚輝智、古淖文及黃劍文擔任嘉賓。譚輝智與黃劍文均有帶來自己的作品《多麼感激》及《默默》，而古淖文就翻唱了《夢伴》及《側面》。他們亦不忘在台上向肥媽、黑妹表達謝意。

三人受訪時表示心情好興奮，整個騷的氣氛非常熱鬧。古淖文形容今次是「報恩」，美中不足的時未能跟譚輝智及黃劍文一齊合唱。黃劍文與譚輝智開心可以跟肥媽、黑妹同台。提到狄波拉也有上台大合唱，譚輝智笑謂成功交咪俾拉姑，但遭對方拒絕，並稱第一次見到拉姑跳舞。談到早前拉姑捐出一百萬，問到是否純粹支持他，輝智表示拉姑每年都好踴躍支持，只是剛巧他在場，其實那個環節還有劍文及劉威煌。

專程從泰國回港支持肥媽、黑妹的羅敏莊表示希望她們再開騷，因為整個騷都非常熱鬧又好睇。她表示下星期便要回泰國湊囡囡及歡度聖誕，而在港的日子便會繼續在香港四圍食。