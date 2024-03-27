肥媽讚吳鎮宇任《無限超越班》導師收歛 欣賞梁家輝親身示範演技無欺場

肥媽在小紅書認為吳鎮宇於《無限超越班》鬧學員鬧得算收歛，而出發點是想學員好，值得俾掌聲。肥媽提到以前拍戲用菲林拍，不似現在可以不斷NG，所以以前開鏡要做足功課，不會好似《無限超越班》學員一樣忘詞忘對白。從前如果經常NG輕則俾工作人員鬧，重則被直斥「自己俾錢買菲林」。肥媽又讚梁家輝在節目中親身示範演技，唔係得把口講就算，「係真真正正教你」。

柯受良飛越黃河︰我地中國人一定要飛先

隔日肥媽又出另一條片，講老牌藝人拍戲敬業精神，肥媽提起廿多年前飛車跨越黃河的柯受良，透露小黑哥當年飛越黃河前，同肥嫖講要完成這壯舉的原因，「因為我係中國人，我唔飛遲早有外國人飛，我地中國人一定要飛先，飛到我就係偉人，飛唔到咪算喇」。肥媽大爆當年小黑哥飛越黃河之前未曾試跳，一切靠計數，而且安全措施唔多，汽車落地位置只係墊咗紙皮箱同床褥，真正係搵命搏。