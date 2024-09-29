肥媽通完波仔中氣十足拉咪賀國慶 獲觀眾示愛即嬌嗲回應

肥媽Maria Cordero上周入院做通波仔手術，早前她相約黑妹到茶記飲奶茶，食蛋撻及菠蘿包，繼續高熱熱量飲食。雖然肥媽表示會暫停社交平台的直播，但她日前已復工，更到元朗劇院中氣十足大唱 《勇敢的中國人》、《We Like Hong Kong》及《大中國》。

肥媽當日穿上花花白色旗袍，中氣十足獻唱，她左手仍貼住一大塊膠布。她唱《勇敢中國人》時，更一度拉咪展示實力，她表示自己去到全世界都是唱好香港，之後她唱出《We Like Hong Kong》更不時扭動自己的身軀，並著台下觀眾跟她一齊又唱又跳，氣氛高漲。

自稱好人有好報

當她唱《大中國》時，大台憂她剛出院不夠氣，於是幫她落了墊底聲，唱到歌曲一半時，肥媽表示自己不用墊底聲，更一度停音樂展示自己的實力。她展示手上的膠布，表示「啱啱做完手術，無嘢嘅！好人有好報」，她又引述醫生的說話︰「醫生話我食嘢食得太多，我個名叫肥媽，唔食嘢你都唔信啦！」

獲男觀眾示愛

當她見到全場大叫她的名字時，肥媽媽更表示「真係好想喊！」並稱有很多人愛錫她，有好多人祝福及關懷，證明香港是很有愛。此時有一把男聲從遠處大叫「肥媽！我愛你！」肥媽立即扮嬌嗲表示「唔好咁啦！好衰㗎！𠱁死人啦！我都70幾歲啦！無啦啦叫個阿婆發姣！咁我做番姣婆囉！」全場爆笑。