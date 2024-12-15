肥媽黑妹開騷狂掃利是 拉姑上台遭譚輝智整蠱

肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》昨日(14日)圓滿結束，連續兩日都有不少朋友到場支持。昨日有胡楓、羅蘭、姜大偉夫婦、薛家燕、陳曼娜、四太梁安琪、佘詩曼媽咪、周梁淑儀、狄波拉夫婦、陳展鵬夫婦、安得尊等等。

肥媽與黑妹的各有solo環節，肥媽獨唱的部份更獲三名孫兒獻花，當她唱歌時，身後的螢幕播出她與亡夫及一眾子女孫兒的合照，但令她真正灑淚的原因是談起《中年好聲音》，坦言每個人都值得有個機會，自己也是30歲才正式出道做歌手。黑妹與羅敏莊演出的部份就有一個小劇場環節，但黑妹卻因為忍不到笑，搞到說不到對白。二人亦在台上亦互放笑彈，同時分享一些少少鹹圖片，偕取自肥媽在街上見到的店舖名，令在場人士笑過不停。

二人在音樂會上穿上少數民族的服裝載歌載舞，其後她們便走到台下逗利是，全場氣氛非常高漲，因為入場送的福袋包含利是封，觀眾即場封利是交給她們，周梁淑儀、佘詩曼媽咪更走前遞上利是給她們。

到演唱會尾聲時，肥媽、黑妹邀眾人上台大合唱，數十位朋友合唱《Monica》及《東方之珠》。拉姑上台時，譚輝智走前並把咪高峰遞給拉姑，拉姑即害羞推開譚輝智，場面非常搞笑。完騷之後，肥媽、黑妹輪住跟不同朋友合照，場面非常熱鬧。

黑妹受訪時特別多謝肥媽，指她的記憶力非常好，竟然能挑出非常舊的廣東歌。肥媽稱今次演出非常開心，同時已收到澳門、馬來西亞等地方邀請開騷。談起黑妹在台上發台瘟，她笑言要講初戀真的太好笑，肥媽聞言說︰「你睇佢成晚行去個結他手到！真係姣婆自己做！」問到伍仲衡首場現身，肥媽表示沒有時間跟他了解。