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娛樂
2024-12-15 11:30:00

肥媽黑妹開騷狂掃利是 拉姑上台遭譚輝智整蠱

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肥媽、黑妹開騷，不少50歲以上的觀眾入場。(娛樂組攝)

肥媽、黑妹開騷，不少50歲以上的觀眾入場。(娛樂組攝)

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肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》昨日(14)圓滿結束，連續兩日都有不少朋友到場支持。昨日有胡楓、羅蘭、姜大偉夫婦、薛家燕、陳曼娜、四太梁安琪、佘詩曼媽咪、周梁淑儀、狄波拉夫婦、陳展鵬夫婦、安得尊等等。

肥媽與黑妹的各有solo環節，肥媽獨唱的部份更獲三名孫兒獻花，當她唱歌時，身後的螢幕播出她與亡夫及一眾子女孫兒的合照，但令她真正灑淚的原因是談起《中年好聲音》，坦言每個人都值得有個機會，自己也是30歲才正式出道做歌手。黑妹與羅敏莊演出的部份就有一個小劇場環節，但黑妹卻因為忍不到笑，搞到說不到對白。二人亦在台上亦互放笑彈，同時分享一些少少鹹圖片，偕取自肥媽在街上見到的店舖名，令在場人士笑過不停。

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肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。 肥媽與黑妹李麗霞一連兩日舉行的《媽妹笑住唱Part II演唱會》圓滿結束。
肥媽談起《中年好聲音》時一度落淚。

肥媽談起《中年好聲音》時一度落淚。

二人在音樂會上穿上少數民族的服裝載歌載舞，其後她們便走到台下逗利是，全場氣氛非常高漲，因為入場送的福袋包含利是封，觀眾即場封利是交給她們，周梁淑儀、佘詩曼媽咪更走前遞上利是給她們。

肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。 肥媽與黑妹到台下狂𢭃利是。

到演唱會尾聲時，肥媽、黑妹邀眾人上台大合唱，數十位朋友合唱《Monica》及《東方之珠》。拉姑上台時，譚輝智走前並把咪高峰遞給拉姑，拉姑即害羞推開譚輝智，場面非常搞笑。完騷之後，肥媽、黑妹輪住跟不同朋友合照，場面非常熱鬧。

黑妹受訪時特別多謝肥媽，指她的記憶力非常好，竟然能挑出非常舊的廣東歌。肥媽稱今次演出非常開心，同時已收到澳門、馬來西亞等地方邀請開騷。談起黑妹在台上發台瘟，她笑言要講初戀真的太好笑，肥媽聞言說︰「你睇佢成晚行去個結他手到！真係姣婆自己做！」問到伍仲衡首場現身，肥媽表示沒有時間跟他了解。

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