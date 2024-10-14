肥媽黑妹開騷獲半百藝人到場造勢 高呼︰香港係幾咁團結！

肥媽Maria Cordero 與黑妹李麗霞宣布12月13日至14日於伊利沙伯體育館場地舉行《媽妹笑住唱 Part II演唱會》。今日二人在尖沙咀舉行記招，吸引大批歌人藝人到場為她們造勢，場面非常墟冚，無綫高層樂易玲亦趕到現場，儼如台慶。肥妹與黑妹表示舉行今次個唱，是希望為大家歡笑及正能量，其後她們邀所有到場朋友影大合照，肥媽更high爆說到︰「所有今日有來臨、或者無來臨嘅香港藝人，話俾大家知香港係幾咁團結！」

肥媽及黑妹在會上先後點名多謝叻哥陳百祥、吳志雄，稱他們都是大忙人，也特別抽空為她們站台，而志雄哥更是專程從大陸返港。此外，肥媽亦點名大讚修哥胡楓非常好魄力，希望她們也可以長唱長有。

肥媽在活動上表示曾有以為她改性向，與黑妹發展，令全場爆笑。(娛樂組攝)

肥媽爆黑妹愛小鮮肉

她們透露今次rundown改了十幾次，希望可以配合主題，為大家帶來歡樂及唱好香港。提到今次嘉賓名單，除了羅敏莊是唯一女將外，其餘三位均是來自《中年好聲音2》，包括古淖文、譚輝智及黃劍文。

肥媽笑謂三位男士都是黑妹欽點，稱黑妹最愛小鮮肉。黑妹解釋過去帶《中年好聲音》第一季不同成員登台，今次就想帶《中2》成員上台讓他們吸取更多舞台經驗。她們希望今次個唱可以到不同地方登台，到時請《中年好聲音》兩季不同成員輪住演出。