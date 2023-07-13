肥媽8月中到英國搞慈善騷 位位入場428鎊

昨日網上流傳肥媽將於8月中到英國搞慈善騷，入場費為428鎊，但肥媽的社交平台未見有特別宣傳，及至昨晚11時50分在英國華人資料及諮詢中心(CIAC)的社交平台見到肥媽個唱海報，上面有「Hello Hong Kong 你好，香港」及「Happy Hong Kong 開心香港」的字眼，原來政府大搞的「開心香港」亦擴至英國。

肥媽個唱海報上列出了表演日期及地址詳情，屆時她將於8 月11日及12日在威斯敏斯特中央大龐獻唱，並稱門票有限，而門票分為£328、£268、£228及£168。至於14日舉行的「心連心」慈善晚宴，門票則是£428。不過，慈善演唱會及晚宴籌得的款項將交給那些機構，就未有詳細交代，但見到此活動獲香港經濟貿易辦事處支持。