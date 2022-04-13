肥美人｜港版渡邊直美 VS 肉感鋼管舞（有片）

ViuTV選秀節目《肥美人》本周開播引起網民熱議，剛播出的第二集，打頭陣的8號陳映同（Lezlie），以270磅屬29位參賽者中最重磅一位，Lezlie一直擔任大碼模特兒，由於毫不作狀，站在台上亦顯得充滿自信，又跳又唱令人以熱烈掌聲鼓勵，故被封做「港版渡邊直美」。Lezlie表演後，立即獲全場一致好評，以最高的26分成功出線，Lezlie表示想透過這個舞台，話俾大家知，她自己都穿泳衣及拍內衣廣告，相信香港大部份女仔都可以做到。

講師跳pole dance

至於舞蹈員「呀肥」同樣得26分，成為另一位滿分參賽者，由頭到腳都激似鄭欣宜，簡直是「翻版欣宜」，連Rock Sir睇完其演出都十分感動，大讚呀肥在台上發光發亮。另一參賽者林咏茵（肥Yan），就表示曾面試《全民造星》但沒有入圍，更自爆去過友台的藝訓班面試，但卻換來被人冷嘲如此身形都敢參加的對待，令她大受打擊，而肥Yan今次《肥美人》跳唱也獲得18分，但她卻對自己成績未太滿意。



今集最矚目還有32歲方芷茵（Chanhnez），甫登場即以BIG爆的火辣打扮示人，還表演鋼管舞，贏得熱烈掌聲。患有脂肪水腫的Chanhnez是位大學講師， 她亦有不時在IG分享自己忍痛跳pole dance的辛酸。